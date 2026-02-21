Одно сплошное болото: мужчина показал, во что превратился популярный курорт (фото)

Путешественник Влад Самса, отдыхая на острове Бали, показал, что сейчас происходит на популярном курорте. Мужчину удивил неухоженный пляж, который контрастирует с картинками, опубликованными в интернете.

Турист прогулялся по набережной популярного курорта на острове Бали, чтобы показать своим подписчикам в социальных сетях тамошние реалии. Как можно увидеть на опубликованных фото, пляж довольно грязный, вода сильно отступила, поэтому отдыхающие вынуждены долго идти, чтобы полностью окунуться в воду. Сказочная локация фактически превратилась в одно сплошное болото. Больше об этом — в материале Фокуса.

Путешественник Влад Самса об отдыхе на Бали

"Друзья, приехали мы на Бали, на пляж Нуса Дуа, который раньше был одним из самых красивых. Ожидания и реальность", — заявил он, продемонстрировав для сравнения две картинки — одна из интернета, другая — сделанная в режиме реального времени.

Далее мужчина показал, насколько сильно размыло пляж, после того, как отступила вода.

Влад Самса на Бали Фото: TikTok

"Ты сюда заходишь, здесь минимальная глубина, а там дальше — большие волны. Только для серферов. Здесь вроде вообще нет ничего красивого. Пока ничего непонятно", — добавляет он.

Что пишут зрители?

В комментариях зрители начали искать объяснения.

"Обожаю туристов. Люди о приливах и отливах даже знать не знают и тупо хейтят", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "Выйдет солнце, океан будет выглядеть совершенно по-другому".

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Да, только мы были там 3 раза за месяц и было то же самое", — ответил автор ролика.

"Нас обманывают фотографиями с дронов, фильтрами, а в жизни такого не увидишь", — высказался следующий пользователь сети. На это Влад отметил: "В жизни увидели еще лучше, только на других пляжах. Все буду показывать дальше".

