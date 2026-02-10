"Не может быть": мужчина показал пирамиды в Египте с высоты птичьего полета

Режиссер и любитель путешествий Ахмед Реда снял знаменитые пирамиды Гизы, что в Египте, с высоты птичьего полета. От увиденного у многих просто перехватывает дыхание.

Путешественник записал короткий ролик, облетая историческую достопримечательность. Для этого он использовал мотодельтаплан — легкий моторизованный летательный аппарат с гибким дельтовидным крылом, который может развивать скорость от 60 до 120 км/ч. Что он увидел, — узнавайте в материале Фокуса.

Пирамиды Гизы

В кадр попали огромные пирамиды Гизы — комплекса древних памятников на окраине Каира (Египет), включающий три главные пирамиды (Хеопса, Хефрена, Микерина), Большого Сфинкса и храмы, построенные фараонами IV династии (около 2580-2560 гг. до н.э.) как гробницы. Великая пирамида Хеопса — единственное сохранившейся "чудо света".

Пирамиды в Гизе с высоты птичьего полета

Специалисты отмечают, что полеты на мотодельтаплане обычно осуществляют на высоте до 300 метров. Управляют устройством с помощью переноса веса пилота.

Обсуждение в комментариях

Пользователи сети в комментариях начали активно делиться впечатлениями от увиденного.

"Как человек смог сделать такое?" — поинтересовался один из участников обсуждения. Другой добавил: "Это одно из чудес света".

Пирамиды в Гизе, Египет Фото: TikTok

"Их величие, таинственность и элегантность продолжают восхищать посетителей. Я вернулся вчера. До сих пор улыбаюсь от уха до уха", — поделился своей историей турист.

"Не может быть", — прокомментировал следующий юзер, восхищенный увиденным.

Некоторые зрители поинтересовались, сколько стоит посмотреть на пирамиды с высоты птичьего полета. Если верить комментаторам: от 150 до 225 долларов США с человека.

Ахмед Реда использует мотодельтаплан Фото: Instagram

