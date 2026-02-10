"Не може бути": чоловік показав піраміди в Єгипті з висоти пташиного польоту

Режисер і любитель подорожей Ахмед Реда зняв знамениті піраміди Гізи, що у Єгипті, з висоти пташиного польоту. Від побаченого у багатьох просто перехоплює подих.

Мандрівник записав короткий ролик, облітаючи історичну пам’ятку. Для цього він використав мотодельтаплан — легкий моторизований літальний апарат із гнучким дельтоподібним крилом, що може розвивати швидкість від 60 до 120 км/год. Що він побачив, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Піраміди Гізи

У кадр потрапили величезні піраміди Гізи — комплекс стародавніх пам'яток на околиці Каїра (Єгипет), що включає три головні піраміди (Хеопса, Хефрена, Мікерина), Великого Сфінкса та храми, побудовані фараонами IV династії (близько 2580–2560 рр. до н.е.) як гробниці. Велика піраміда Хеопса — єдине з "Семи чудес світу", що збереглося.

Піраміди в Гізі з висоти пташиного польоту

Фахівці зазначають, що польоти на мотодельтаплані зазвичай здійснюють на висоті до 300 метрів. Керують пристроєм за допомогою перенесення ваги пілота.

Користувачі мережі у коментарях почали активно ділитися враженнями від побаченого.

"Як людина змогла зробити таке?" — поцікавився один з учасників обговорення. Інший додав: "Це одно із чудес світу".

Піраміди в Гізі, Єгипет Фото: TikTok

"Їхня велич, таємничість та елегантність продовжують захоплювати відвідувачів. Я повернувся вчора. Досі посміхаюся від вуха до вуха", — поділився своєю історією турист.

"Не може бути", — прокоментував наступний юзер, захоплений побаченим.

Деякі глядачі поцікавились, скільки коштує подивитися на піраміди з висоти пташиного польоту. Якщо вірити коментаторам: від 150 до 225 доларів США з особи.

Ахмед Реда використовує мотодельтаплан Фото: Instagram

