Відома українська артистка стала стюардесою й співає у літаках (фото, відео)

Колись Катерина Кудлач виходила на сцену Львівського театру імені Лесі Українки. Тепер її сценою став салон літака, а глядачами – пасажири.

Катерина, відома в соцмережах як @zahmarna.kate, родом з Одеси. У 2022 році вона поставила театральну кар'єру на паузу, щоб здійснити давню мрію: стати стюардесою. Дівчина пройшла відбір до однієї з українських авіакомпаній і розпочала нове професійне життя. Фокус розпитав про цей досвід.

Катерина також завела блог, який перетворила на справжній серіал про життя стюардеси: робочі будні, пасажири, курйозні ситуації та моменти, що зазвичай залишаються за кадром перельотів. До того ж акторка почала співати.

"Я давно хотіла розповісти про авіацію не лише через відео та історії з робочих буднів, а й через музику. Для мене нова пісня "Мій літак" – це пісня про мрію, яка здійснилася, про любов до неба та людей, яких я зустрічаю під час польотів. Виконати її просто на борту літака для пасажирів було дуже хвилююче й символічно. Я ніби поєднала дві важливі частини свого життя – творчість і роботу бортпровідниці", – розповідає Кудлач.

Презентація пісні безпосередньо під час польоту стала продовженням цієї історії: Катерина постала перед пасажирами не лише як бортпровідниця, а і як артистка. Літак перетворився на сцену, а звичний переліт – на концерт.

Катерина зазначає, що композиція набуває особливого значення в українському контексті. Через повномасштабну війну повітряний простір України закритий для цивільної авіації, а повернення пасажирських рейсів залишається очікуванням мільйонів українців.

"Відкрите небо сьогодні символізує не лише можливість подорожувати, а й повернення до звичного життя, зустрічі з рідними та свободу пересування… Для українців відкрите небо – мрія, яка об’єднує країну", – додає артистка.

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