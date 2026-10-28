"Живу без отключений": украинец придумал, как обеспечить себя светом (фото)

Из-за постоянных обстрелов и аварийных отключений электроэнергии энергонезависимость для владельцев частных домов уже давно перестала быть просто прихотью. Блогеры рассказали о проекте, как обеспечить себя бесперебойным освещением от начала до конца, не скрывая цифр.

Авторы YouTube-канала "Виктория Ушакова – Жизнь в кайф" рассказали, во сколько обошлась собственная солнечная электростанция мощностью 10 кВт с аккумулятором на 16 кВт·ч. По состоянию на сентябрь 2026 года оборудование, монтаж и наладка обошлись в сотни тысяч гривен, но, по словам владельцев, первые же отключения света они почти не заметили.

Солнечные панели установили на крыше гаража – это 20 модулей по 460 Вт, общая мощность станции составляет 10 кВт.

Систему дополняют:

Однофазный инвертор Deye мощностью 8 кВт. В блоге отмечается, что он не боится холода, поэтому его можно устанавливать даже под открытым небом.

Видео дня

Литиевая батарея Felicity емкостью 16 кВт·ч с подогревом элементов и встроенной системой пожаротушения. "Эта батарея может стоять в холодных помещениях, как у меня", – говорит автор видео Дмитрий.

Авторы предупреждают, что из-за колебаний курса доллара оборудование со временем может подорожать.

инвертор: 60 345 грн;

20 панелей (по 4 380 грн): 87 612 грн;

электрофурнитура и материалы для подключения: 72 346 грн;

комплект креплений для крыши: 32 184 грн;

монтажные работы: 35 335 грн;

пуско-наладочные работы: 11 115 грн;

аккумулятор Felicity: 92 000 грн (куплен в рассрочку).

Подрядная компания предлагала официальный договор с расчетным счетом и участие в государственной кредитной программе. Семья этим не воспользовалась, поскольку их доход превышает установленные для программы лимиты, поэтому за станцию они расплачивались за свой счет.

Первая неделя без света

После подключения станцию испытали в реальных условиях: на той неделе свет отключался на 8-12 часов каждый день.

дом потреблял 61,8 кВт·ч;

панели сгенерировали 22,7 кВт·ч. Погода была преимущественно облачной и дождливой, поэтому днём отдача держалась на уровне 1 кВт и ниже;

14,1 кВт·ч пошло непосредственно на нужды домохозяйства, ещё 8,6 кВт·ч пошло на зарядку батареи.

"Мы этого даже не заметили. Поскольку у нас потребление в доме довольно небольшое, этой батареи нам реально хватает на два с небольшим дня – при условии полного отключения света и при условии, что солнца не будет вообще", – объясняет Дмитрий.

Авторы признают, что станция обходится недешево. Впрочем, по их мнению, деньги потрачены не зря, ведь они избавились от бытового стресса во время отключений электричества.

"Мы сейчас не переживаем по поводу света, экономии… Система сама переключает свет, мы даже не замечаем, когда он вообще пропадает. То есть сейчас мы живем полностью автономно", – говорят авторы блога.

По прогнозам владельцев, в теплое время года, примерно пять месяцев в году, солнечная генерация и накопленная энергия позволят днём практически полностью обходиться без городской сети.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Одесской области, в селе Лиман Белгород-Днестровского района, выставлен на продажу дом всего за 5 200 долларов. Дом расположен недалеко от моря, огорожен забором и имеет немало хозяйственных построек.

А Ярослава девять лет назад переехала в село в Днепропетровской области. Там она превратила заброшенную хижину в музей под открытым небом, а рядом обустроила улиточную ферму.

А супруги-переселенцы Елена и Дмитрий приобрели во Франции дом за 10 тысяч евро. Дом находится в трех часах езды от океана.