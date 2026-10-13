Без газа и воды: в Одесской области продают бюджетный дом у моря (видео)

В селе Лиман Белгород-Днестровского района Одесской области продается дом всего за 5 200 долларов. Жилье расположено у моря, имеет забор и множество хозяйственных построек.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube. По словам автора, улица возле дома заасфальтирована. Сам дом окружен забором, и из-за этого не видно, что происходит во дворе.

Бюджетный дом у моря — как он выглядит

Во дворе находится множество хозяйственных построек и летняя кухня. Хозяева использовали этот дом в основном как дачу.

На территории находится колодец, но воды в нём мало, поэтому владельцы пользовались соседским колодцем. Автор отмечает, что есть возможность подвести воду из централизованной системы водоснабжения.

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За домом есть несколько сараев, летний душ и туалет. Огород большой, но его не обрабатывали несколько лет. Общая площадь участка — 30 соток.

Видео дня

Само здание каменное, а крыша — черепичная. Основная часть дома находится в хорошем состоянии. Однако, по словам автора, в отмостке и на крыльце есть трещины. Кроме того, деревянные столбики, на которых держится козырек, нужно отремонтировать.

Внутри дома есть коридор и две большие комнаты. Раньше была ещё одна комната с перегородкой, но дверь и часть стены убрали и сделали арку.

Автор рассказала, что в доме нет газа, поэтому хозяева готовили на специальной плитке или на печи с варочной поверхностью.

Дом за 5 200 долларов Фото: Скрин видео

Дом отапливается печью. В некоторых комнатах установлены пластиковые окна, на полу уложен линолеум, а на стенах — новые обои. Автор отметила, что мебель остается, часть которой находится в неплохом состоянии.

Кстати, в хозяйственной части с верандой не проводился ремонт. На кадрах видно, что там никогда не убирали и не пользовались помещением. Однако автор подчеркнула, что всё можно отремонтировать.

Хозяйственные помещения Фото: Скрин видео

"Цена — 5 200 долларов. Для дачи — очень неплохой вариант. До моря — 8 км до одной базы отдыха, а до другой — 12 км. Для постоянного проживания потребуется ремонт, подвод воды и т. д.", — добавила автор видео.

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