Без газа и воды: в Одесской области продают бюджетный дом у моря (видео)
В селе Лиман Белгород-Днестровского района Одесской области продается дом всего за 5 200 долларов. Жилье расположено у моря, имеет забор и множество хозяйственных построек.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube. По словам автора, улица возле дома заасфальтирована. Сам дом окружен забором, и из-за этого не видно, что происходит во дворе.
Бюджетный дом у моря — как он выглядит
Во дворе находится множество хозяйственных построек и летняя кухня. Хозяева использовали этот дом в основном как дачу.
На территории находится колодец, но воды в нём мало, поэтому владельцы пользовались соседским колодцем. Автор отмечает, что есть возможность подвести воду из централизованной системы водоснабжения.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
За домом есть несколько сараев, летний душ и туалет. Огород большой, но его не обрабатывали несколько лет. Общая площадь участка — 30 соток.
Само здание каменное, а крыша — черепичная. Основная часть дома находится в хорошем состоянии. Однако, по словам автора, в отмостке и на крыльце есть трещины. Кроме того, деревянные столбики, на которых держится козырек, нужно отремонтировать.
Внутри дома есть коридор и две большие комнаты. Раньше была ещё одна комната с перегородкой, но дверь и часть стены убрали и сделали арку.
Автор рассказала, что в доме нет газа, поэтому хозяева готовили на специальной плитке или на печи с варочной поверхностью.
Дом отапливается печью. В некоторых комнатах установлены пластиковые окна, на полу уложен линолеум, а на стенах — новые обои. Автор отметила, что мебель остается, часть которой находится в неплохом состоянии.
Кстати, в хозяйственной части с верандой не проводился ремонт. На кадрах видно, что там никогда не убирали и не пользовались помещением. Однако автор подчеркнула, что всё можно отремонтировать.
"Цена — 5 200 долларов. Для дачи — очень неплохой вариант. До моря — 8 км до одной базы отдыха, а до другой — 12 км. Для постоянного проживания потребуется ремонт, подвод воды и т. д.", — добавила автор видео.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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