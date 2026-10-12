До лимана – 10 минут пешком: дом в Одесской области продается за $8 тысяч (фото, видео)

Двухэтажный кирпичный дом с мансардой выставлен на продажу в селе Мале Одесской области. Просят 8 тысяч долларов. К тому же продавец не против поторговаться. До лимана отсюда рукой подать, поэтому предложение может приглянуться рыбакам и тем, кто мечтает о тихом отдыхе на природе.

Речь идет о капитальном кирпичном доме-даче с несколькими комнатами и мансардой. Внутри есть кухонная зона и деревянная лестница на второй этаж. Две жилые комнаты оформлены в разных цветах: одна выполнена в зеленых тонах, другая – в розовых. Подробнее об этом предложении – читайте в материале Фокуса.

Дом расположен на собственном участке площадью 12 соток, поэтому места для огорода, зоны для барбекю или летнего отдыха хватит с запасом.

Рядом с водой

Главное преимущество объекта – близость к воде. Автор видео уверяет, что до Хаджибейского лимана отсюда идти недалеко – 10 минут пешком.

Дом с мансардой выставлен на продажу в селе Малое Фото: Instagram

Для тех, кто ценит свободные выходные с удочкой, это, собственно, и является самым убедительным аргументом.

Видео дня

Цена и условия

За дом с участком просят 8 000 долларов, но есть возможность сбить цену. В самом объявлении это сформулировано так: "8 000 долларов, торг. Дом-дача, село Малое, Хаджибейский лиман".

За дом с участком просят 8 000 долларов Фото: Instagram За дом с участком просят 8 000 долларов Фото: Instagram

В заключение видеообращения он обращается напрямую к потенциальным покупателям: "8000 долларов, торг. Если вас это заинтересовало, звоните или пишите".

Напомним, ранее Фокус писал:

Женщина из прифронтовых Сум покинула собственное жилье, в ремонт которого вложила средства, и переехала жить за город. Решающими факторами стали постоянные обстрелы и беспокойство за безопасность детей. Свой опыт поиска жилья и встреч с арендодателями, которые пытаются нажиться на вынужденных переселенцах, она описала в собственном блоге.

А вот Ярослава девять лет назад переехала в село в Днепропетровской области, где из заброшенной хижины сделала музей под открытым небом, а рядом построила улиточную ферму.

Пользовательница TikTok @rebella.somnium показывает, как превращает заброшенный дом в уютное жилище. Женщина, воспитывающая двоих детей, переехала в загородный дом и взялась за ремонт своими силами. Свои успехи она регулярно демонстрирует подписчикам.