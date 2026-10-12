До лиману – 10 хв пішки: будинок в Одеській області продають за $8 тисяч (фото, відео)

Двоповерховий цегляний будинок із мансардою виставили на продаж у селі Мале на Одещині. Просять 8 тисяч доларів. До того ж продавець не проти поторгуватися. До лиману звідси рукою подати, тож пропозиція може припасти до смаку рибалкам і тим, хто мріє про тихий відпочинок на природі.

Йдеться про капітальний цегляний будинок-дачу з кількома кімнатами та мансардою. Всередині є кухонна зона й дерев'яні сходи на другий поверх. Дві житлові кімнати оформлені в різних кольорах: одну витримано в зелених тонах, іншу – у рожевих. Більше про пропозицію – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Будинок стоїть на власній ділянці площею 12 соток, тож місця для городу, зони для мангалу чи літнього відпочинку вистачить із запасом.

Близько до води

Головний козир об'єкта – сусідство з водою. Автор відео запевняє, що до Хаджибейського лиману звідси недалеко йти – 10 хвилин пішки.

Будинок із мансардою виставили на продаж у селі Мале Фото: Instagram

Для тих, хто цінує вільні вихідні з вудкою, це, власне, і є найпереконливіший аргумент.

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Ціна та умови

За будинок із ділянкою просять $8 000, але є можливість збити суму. У самому оголошенні це сформульовано так: "$8000 торг. Будинок-дача, село Мале, Хаджибейський лиман".

За будинок із ділянкою просять $8 000 Фото: Instagram За будинок із ділянкою просять $8 000 Фото: Instagram

Завершує відеозвернення прямим закликом до потенційних покупців: "$8000, торг. Якщо вас це зацікавило, дзвоніть або пишіть".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Жінка з прифронтових Сум залишила власне житло, у яке вклала кошти на ремонт, і перебралася жити за місто. Вирішальними стали постійні обстріли й тривога за безпеку дітей. Свій досвід пошуку оселі та зустрічі з орендодавцями, які намагаються нажитися на вимушених переселенцях, вона описала у власному блозі.

А от Ярослава дев'ять років тому переїхала в село на Дніпропетровщині, де з покинутої хатини зробила музей просто неба, а поруч розбудувала равликову ферму.

Користувачка TikTok @rebella.somnium документує, як із покинутої хати робить комфортне житло. Жінка, яка виховує двох дітей, переїхала до сільського будинку й узялася за ремонт власноруч. Свої успіхи вона регулярно показує підписникам.