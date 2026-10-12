До лиману – 10 хв пішки: будинок в Одеській області продають за $8 тисяч (фото, відео)
Двоповерховий цегляний будинок із мансардою виставили на продаж у селі Мале на Одещині. Просять 8 тисяч доларів. До того ж продавець не проти поторгуватися. До лиману звідси рукою подати, тож пропозиція може припасти до смаку рибалкам і тим, хто мріє про тихий відпочинок на природі.
Йдеться про капітальний цегляний будинок-дачу з кількома кімнатами та мансардою. Всередині є кухонна зона й дерев'яні сходи на другий поверх. Дві житлові кімнати оформлені в різних кольорах: одну витримано в зелених тонах, іншу – у рожевих. Більше про пропозицію – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.
Будинок стоїть на власній ділянці площею 12 соток, тож місця для городу, зони для мангалу чи літнього відпочинку вистачить із запасом.
Близько до води
Головний козир об'єкта – сусідство з водою. Автор відео запевняє, що до Хаджибейського лиману звідси недалеко йти – 10 хвилин пішки.
Для тих, хто цінує вільні вихідні з вудкою, це, власне, і є найпереконливіший аргумент.
Ціна та умови
За будинок із ділянкою просять $8 000, але є можливість збити суму. У самому оголошенні це сформульовано так: "$8000 торг. Будинок-дача, село Мале, Хаджибейський лиман".
Завершує відеозвернення прямим закликом до потенційних покупців: "$8000, торг. Якщо вас це зацікавило, дзвоніть або пишіть".
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Жінка з прифронтових Сум залишила власне житло, у яке вклала кошти на ремонт, і перебралася жити за місто. Вирішальними стали постійні обстріли й тривога за безпеку дітей. Свій досвід пошуку оселі та зустрічі з орендодавцями, які намагаються нажитися на вимушених переселенцях, вона описала у власному блозі.
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