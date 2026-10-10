"Крик душі": переселенка показала свій будинок в селі з водою і газом (фото, відео)

Через обстріли й страх за дітей жінка з прифронтових Сум залишила власну квартиру з ремонтом і переїхала в село. Про пошуки житла та про власників, які намагаються заробити на вимушених переселенцях, вона розповіла у своєму блозі.

Постійні тривоги й обстріли змушують тисячі українців залишати домівки. Героїня історії, на яку звернув увагу Фокус, була серед них: разом із двома дітьми вона виїхала з Сум і вирушила в невідомість.

Роками її життя було підпорядковане чеканню: спершу власного житла, потім завершення ремонту.

"В 25 я чекала коли купимо власне житло. В 30 купили, чекала поки закінчимо ремонт. В 35 доробили ремонт і я залишила своє комфортне життя в Сумах та поїхала в невідомість. І лише в 35 я зрозуміла, що я хочу жити тут і зараз, саме в цей момент, без очікування", – пояснила вона.

Хата потребує капітального ремонту Фото: TikTok

Жінка каже, що щастя не залежить ні від дизайнерських меблів, ні від свіжого ремонту. Найбільшою цінністю стали рідні, які завжди підтримають.

Видео дня

"Космічна" ціна

Дім для родини шукали приблизно місяць. Щодня жінка переглядала десятки оголошень на OLX у радіусі 30-40 кілометрів від обраного району. Серед фільтрів були ціна, наявність опалення, а також школа й садочок поблизу.

Найбільше виснажувала розбіжність між рекламою та реальністю. У багатьох оголошеннях показано лише фасад і короткий опис, а справжній стан помешкання стає зрозумілим, коли надходять додаткові фото.

"Є багато оголошень, де видно лише фасад і опис. Коли отримуєш додаткові фото – шок і невідповідність тим цінам", – зазначає жінка.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Про одну з поїздок за оголошенням вона згадує так: "То був страшний будинок і ціна була для нього космічна".

Зрештою, допомогли не інтернет-майданчики, а місцеві жителі та старости громад, які підказали варіанти, що ніде не були виставлені. Так сім'я знайшла будинок із газовим опаленням, водою та бойлером. Поряд є магазин, лікарня, річка й ліс.

"Крик душі" щодо спекуляцій

Окрему частину відео авторка присвятила власникам, які користуються відчаєм людей. За її словами, проблема стосується лише тих, хто намагається продати аварійне житло під виглядом "заходь і живи".

"Крик душі просто, накипіло, поки дивилась будинки для родичів… Стосується лише тих, хто аварійний будинок хоче продать як "заходь і живи", бо багато ж переселенців, бо треба їм десь жити, бо все одно ж куплять, бо їм же нікуди діватись", – каже матір двох дітей.

Жінка наголошує, що ніхто нікому нічого не винен. Водночас вона закликає власників нерухомості до елементарної людяності та чесності: давати реальні описи й справжні фото, щоб не марнувати час людей, які рятують дітей від війни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Подружжя переселенців знайшло житло за три години їзди від океану: Олена та Дмитро купили будинок у Франції лише за 10 тисяч євро. За їхніми словами, помешкання розташоване не на самому узбережжі, а приблизно за три години дороги від нього. Подробиці історії та фото будинку читайте в ексклюзивному матеріалі.

Різко змінити життя не злякався й українець, який торік вирішився на переїзд і взяв хату в Одеській області за 7 тисяч доларів. Якщо додати супутні витрати, стартові вкладення зросли приблизно до 9 тисяч.

Зовсім інакше довелося жити й харків'янці. До повномасштабного вторгнення вона мешкала в центрі міста й користувалася послугами хатніх помічників. Після того, як жінка переїхала в карпатське село, їй довелося з нуля опановувати сільський побут. Проте вона не лише звикла до нового місця, а й відкрила власну справу.