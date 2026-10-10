"Крик души": переселенка показала свой дом в селе с водой и газом (фото, видео)

Из-за обстрелов и страха за детей женщина из прифронтовых Сум покинула свою отремонтированную квартиру и переехала в село. О поисках жилья и о владельцах, которые пытаются нажиться на вынужденных переселенцах, она рассказала в своём блоге.

Постоянные тревоги и обстрелы вынуждают тысячи украинцев покидать свои дома. Героиня этой истории, на которую обратил внимание Фокус, была среди них: вместе с двумя детьми она уехала из Сум и отправилась в неизвестность.

На протяжении многих лет её жизнь была посвящена ожиданию: сначала собственного жилья, затем завершения ремонта.

"В 25 лет я ждала, когда мы купим собственное жилье. В 30 лет мы его купили, и я ждала, пока закончим ремонт. В 35 закончили ремонт, и я оставила свою комфортную жизнь в Сумах и уехала в неизвестность. И только в 35 я поняла, что хочу жить здесь и сейчас, именно в этот момент, без ожидания", – пояснила она.

Видео дня

Дом нуждается в капитальном ремонте Фото: TikTok

Женщина говорит, что счастье не зависит ни от дизайнерской мебели, ни от свежего ремонта. Самой большой ценностью стали родные, которые всегда поддержат.

"Космическая" цена

Дом для семьи искали примерно месяц. Каждый день женщина просматривала десятки объявлений на OLX в радиусе 30-40 километров от выбранного района. Среди фильтров были цена, наличие отопления, а также школа и детский сад поблизости.

Больше всего утомляло несоответствие между рекламой и реальностью. Во многих объявлениях показан только фасад и дано краткое описание, а истинное состояние квартиры становится понятным только после получения дополнительных фотографий.

"Есть много объявлений, где видно только фасад и описание. Когда получаешь дополнительные фото – шок и несоответствие тем ценам", – отмечает женщина.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Об одной из поездок по объявлению она вспоминает так: "Это был ужасный дом, а цена за него была заоблачной".

В конце концов, помогли не интернет-площадки, а местные жители и старосты общин, которые подсказали варианты, которые нигде не были выставлены. Так семья нашла дом с газовым отоплением, водой и бойлером. Рядом есть магазин, больница, река и лес.

"Крик души" по поводу спекуляций

Отдельную часть видео автор посвятила владельцам, которые пользуются отчаянием людей. По её словам, проблема касается только тех, кто пытается продать аварийное жилье под лозунгом "заходи и живи".

"Это просто крик души, дошло до предела, пока я искала дома для родственников… Касается только тех, кто хочет продать аварийный дом как "заходи и живи", потому что много же переселенцев, потому что им нужно где-то жить, потому что всё равно же купят, потому что им же некуда деваться", – говорит мать двоих детей.

Женщина подчеркивает, что никто никому ничего не должен. В то же время она призывает владельцев недвижимости проявить элементарную человечность и честность: давать правдивые описания и настоящие фотографии, чтобы не тратить впустую время людей, спасающих детей от войны.

Напомним, ранее Фокус писал:

Супруги-переселенцы нашли жилье в трех часах езды от океана: Елена и Дмитрий купили дом во Франции всего за 10 тысяч евро. По их словам, дом расположен не на самом побережье, а примерно в трех часах езды от него. Подробности истории и фото дома читайте в эксклюзивном материале.

Резко изменить жизнь не побоялся и украинец, который в прошлом году решился на переезд и приобрел дом в Одесской области за 7 тысяч долларов. Если добавить сопутствующие расходы, стартовые вложения выросли примерно до 9 тысяч.

Совершенно по-другому пришлось жить и жительнице Харькова. До полномасштабного вторжения она жила в центре города и пользовалась услугами домработников. После того как женщина переехала в карпатское село, ей пришлось с нуля осваивать сельский быт. Однако она не только привыкла к новому месту, но и открыла собственное дело.