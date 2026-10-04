Все отмахнулись: мама с детьми спасла заброшенный дом в селе и зарабатывает на экзотике (фото)
Девять лет назад Ярослава переехала в село в Днепропетровской области, где превратила заброшенную хижину в музей под открытым небом, а рядом построила улиточную ферму.
Продукцию улиточной фермы хозяйка после осенней "уборки урожая" экспортирует в Испанию, а саму ферму посещают гости из Днепра, Каменского и других городов. Историю женщины, которая восстанавливает старый дом, рассказала блогер Иванка Дячук на своём YouTube-канале. Фокус также проявило к этому интерес.
Когда Ярослава поселилась в селе Соколовка, первую найденную хижину с дороги даже не было видно: её скрывали заросли деревьев и кустарника. Фундамент полностью отошёл от стен, и мастера в один голос советовали разобрать постройку.
Хозяйка поступила иначе. Вместе с соседями, родными и друзьями она перелила фундамент и отреставрировала стены. Сначала желающих помочь не нашлось.
"Все строители, которые не приезжали, говорили: „Давайте её снесём, отвезём на дамбу, немного укрепим пруд, тут нечего делать“. Никто не хотел браться за это, пока я не уговорила местных жителей", — вспоминает Ярослава.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
Теперь мазанка — своеобразный музей под открытым небом. Стены украшены традиционной росписью мастерицы Татьяны Резник. Все экспонаты, от старинных кувшинов до свадебной иконы Святого Николая XIX века, — подарки гостей и друзей.
Офис, дети и улитки
По образованию Ярослава — специалист по международной экономике, а работает она профессиональным бухгалтером в местной агрокомпании. Совмещать офисную работу, воспитание двоих детей и собственное дело, как она сама признается, — огромный вызов.
Улиточная ферма работает уже третий год. Основной доход приносит оптовая продажа моллюсков: после осеннего сбора их отправляют через Львов в Испанию, где местные гурманы очень ценят этот деликатес.
"Каких бы успехов мы ни достигали, самая главная ценность в моей жизни — это люди, которые меня окружают. У меня есть такая мини-суперсила — объединять тех, кого трудно объединить", — говорит героиня.
Культурный туризм
Помимо фермы, Ярослава развивает культурный туризм: организует местные фестивали, праздники в стиле Ивана Купала, мастер-классы по изготовлению писанок и народных танцев. По её мнению, украинцам сейчас как никогда не хватает единства.
"Я получаю столько энергии и отклика от людей, это настолько заряжает меня и мотивирует ещё больше творить, ещё больше объединять людей. Ведь такие мероприятия — это, прежде всего, объединение", — делится она, проводя экскурсию по своему дому.
Несмотря на трудности прифронтового региона, Ярослава убеждена, что украинская деревня не исчезнет. Её выбирают сердцем те, кто любит работать руками и стремится к настоящей жизни, а не к виртуальной суете.
Полную историю реставрации мазанки и экскурсию по улиточной ферме можно посмотреть в видео на YouTube.
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Напомним, ранее Фокус писал:
- Украинская супружеская пара решилась приобрести старый дом в Карпатах, мимо которого годами проходили все желающие.
- Показательна и история женщины, которая приобрела сельский дом всего за 800 долларов. Впрочем, до ближайшего города оттуда более двадцати километров, а за привлекательной ценой скрывались свои подводные камни. Об обустройстве нового жилья героиня рассказывает в TikTok, однако не все зрители одобряют её подход.
Превращение заброшенной хижины в уютный дом документирует в TikTok и пользовательница @rebella.somnium. Мама двоих детей переехала в загородный дом и самостоятельно делает в нём ремонт, а подписчикам регулярно демонстрирует, как продвигается эта масштабная трансформация.