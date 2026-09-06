Украинцы купили старый дом в Карпатах, который все обходили стороной (фото)

На странице блогеров @us.and.bus в TikTok появилось видео, которое быстро разлетелось по сети: супруги с грудным ребенком и маленькой дочкой показали старинный деревянный дом на горном склоне, который только что стал их собственностью.

История спонтанной покупки заброшенного дома в Карпатах вызвала оживленную дискуссию — от восхищения смелостью семьи до предостережений относительно жизни с детьми в отдаленной деревне. Фокус пишет об их опыте.

На видео видно, как мужчина в клетчатой рубашке, женщина с младенцем на руках и маленькая девочка позируют на фоне традиционного карпатского дома с характерной стеклянной верандой.

Дом явно долго стоял пустым: крышу покрывает ржавая бляха, дерево фасада потемнело от времени, а в окнах — разбитые стекла. Двор зарос сухими ветками и зарослями, так что работы впереди хватит.

Кардинально изменили жизнь

За кадром автор видео рассказала историю о решении, которое изменило их жизнь.

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"Мы сделали то, что, кажется, сами ещё до конца не осознали. Купили старый дом в Карпатах. Дом, которому уже много лет. На склоне среди гор, подальше от шума и соседей. Мы такого не планировали, просто однажды приехали сюда, увидели это место и поняли, что хотим попробовать. Здесь много работы, очень много. Но нам хочется не просто отремонтировать этот дом, хочется вернуть ему жизнь и постепенно сделать его нашим домом. Так что это только начало, и мы очень хотим показать вам, что из этого получится. Итак, мы начинаем", – поделилась она.

За кадром автор видео рассказала историю принятия этого решения Фото: TikTok

Настоящая причина, по которой здание долго простояло пустым, гораздо проще: реставрировать аварийное жилье в труднодоступной горной местности сложно и дорого.

Люди разделились на два лагеря

Под видео собралось немало комментариев, и зрители явно разошлись во мнениях. Часть аудитории искренне поддерживает семью и верит в успех замысла: "Мечтаю о таком. Желаю вам успеха и терпения. У вас всё получится! Главное — не сдавайтесь".

Пользовательница Ziablyk добавила: "Это не просто дом, это ваш внутренний семейный мир, молодцы. Желаем успехов". А Михаил Габьян пожелал: "Дай Бог вам счастья, молодые люди. Работайте, будет нелегко, но у вас всё получится, в любом случае, к лучшему!"

Другие комментаторы смотрят на ситуацию более трезво и поднимают неудобные бытовые вопросы. Прежде всего о том, как в горах воспитывать двоих детей:

"Это всё здорово, а чем там заниматься? У вас двое детей — кружки, детские сады, школы? А работа? Вы представляете, как с тех гор куда-нибудь добраться?".

Семья начала новую жизнь Фото: TikTok

Были и те, кто делился собственным опытом переезда в глушь. Пользовательница @TatiAnna88 написала: "Какие вы молодцы! Желаю вам сил, терпения, вдохновения! Мы когда-то просто приехали в дом бабушки мужа, чтобы прибраться, но со временем стали там жить, отремонтировали его за эти годы, и мы не жалеем! И хотя ни школы, ни магазинов не было, наша дочь получила отличное образование, уже окончила два университета, так что никаких препятствий быть не может, если человек что-то запланирует. Сейчас главное, чтобы все наши дети жили в мире".

Новый тренд

История этой семьи вписывается в более широкое явление последних лет — возвращение украинцев к аутентичным деревянным домам в Карпатах и стремление спасти старые дома от разрушения. Несмотря на отсутствие инфраструктуры поблизости и огромный объем ремонтных работ, подобные проекты вдохновляют других браться за аналогичные задачи и сохранять традиционную гуцульскую архитектуру.

Напомним, ранее Фокус писал:

Женщина по имени Елена поделилась историей своего переезда из города в деревню. Вместе с мужем она приобрела участок, на котором стоял почти разрушенный дом, и вместо того, чтобы снести постройку, пара взялась за её восстановление.

Двадцать километров до ближайшего города — именно столько оказалось от сельского дома, который женщина купила всего за 800 долларов, хотя в такой выгодной сделке нашлись и свои нюансы. Она ведёт блог в TikTok, где рассказывает о собственном опыте преобразования жилья, правда, её подходы разделяют не все зрители.

Пользовательница TikTok под ником @rebella.somnium переехала в дом в деревне, где самостоятельно занимается ремонтом. Мать двоих детей регулярно делится с подписчиками ходом этой трансформации.