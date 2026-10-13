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Без газу та води: на Одещині продають бюджетний будинок біля моря (відео)

Як виглядає будинок у селі Лиман на Одещині
Продаж будинку на Одещині | Фото: Скрін відео

У селі Лиман Білгород-Дністровського району Одеської області продають будинок лише за 5 200 доларів. Житло розташоване біля моря, має паркан та багато господарських приміщень.

Відповідне відео оприлюднили на YouTube. За словами авторки, вулиця біля будинку асфальтована. Сама оселя має паркан і завдяки цьому не видно, що відбувається у дворі.

Дешевий будинок біля моря – як він виглядає

У дворі є багато господарських приміщень та літня кухня. Господарі використовували будинок більш як дачу.

На території розташована криниця, але води в ній мало, тому власники використовували сусідську криницю. Авторка наголошує, що є можливість провести воду від централізованого водопостачання.

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За будинком є кілька сараїв, літній душ та туалет. Город великий, але його не обробляли декілька років. Загалом ділянка – 30 соток.

Саме житло кам’яне, а дах – черепичний. Основна частина будинку у гарному стані. Але, за словами авторки, у відмостці та на ґанку є тріщини. Крім цього, дерев’яні стовпчики, на яких тримається піддашок, треба ремонтувати.

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Всередині будинку є коридор та дві великі кімнаті. Раніше була ще одна з грубою, але двері та частину стіни прибрали і зробили арку.

Авторка розповіла, що газу в оселі немає, тому власники готували на спеціальній плитці або ж на грубі з варильною поверхнею.

Дешевий будинок на Одещині
Будинок за 5 200 доларів
Фото: Скрін відео

Будинок опалює груба. У деяких кімнатах є пластикові вікна, постелений лінолеум та свіжі шпалери на стінах. Авторка зазначила, що меблі залишаються, деякі з них у непоганому стані.

До речі, у господарській частині з верандою немає ремонту. На кадрах видно, що там ніколи не прибирали та не користувались приміщенням. Однак авторка наголосила, що все можна полагодити.

Господарські приміщення біля будинку на Одещині
Господарські приміщення
Фото: Скрін відео

"Ціна 5 200 доларів. Для дачі – дуже пристойний варіант. До моря – 8 км до одніє бази відпочинку, а до іншої – 12 км. Для постійного проживання треба ремонт, провести воду тощо", — додала авторка відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Двоповерховий цегляний будинок із мансардою виставили на продаж у селі Мале на Одещині. Просять 8 тисяч доларів. До того ж продавець не проти поторгуватися.
  • Через обстріли й страх за дітей жінка з прифронтових Сум залишила власну квартиру з ремонтом і переїхала в село. Про пошуки житла та про власників, які намагаються заробити на вимушених переселенцях, вона розповіла у своєму блозі.

Крім того, пара з України нещодавно придбала будинок в Іспанії з неймовірним видом на гори. Однак житло розташоване наприкінці вулиці та далеко від цивілізації.