Без газу та води: на Одещині продають бюджетний будинок біля моря (відео)

У селі Лиман Білгород-Дністровського району Одеської області продають будинок лише за 5 200 доларів. Житло розташоване біля моря, має паркан та багато господарських приміщень.

Відповідне відео оприлюднили на YouTube. За словами авторки, вулиця біля будинку асфальтована. Сама оселя має паркан і завдяки цьому не видно, що відбувається у дворі.

Дешевий будинок біля моря – як він виглядає

У дворі є багато господарських приміщень та літня кухня. Господарі використовували будинок більш як дачу.

На території розташована криниця, але води в ній мало, тому власники використовували сусідську криницю. Авторка наголошує, що є можливість провести воду від централізованого водопостачання.

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За будинком є кілька сараїв, літній душ та туалет. Город великий, але його не обробляли декілька років. Загалом ділянка – 30 соток.

Саме житло кам’яне, а дах – черепичний. Основна частина будинку у гарному стані. Але, за словами авторки, у відмостці та на ґанку є тріщини. Крім цього, дерев’яні стовпчики, на яких тримається піддашок, треба ремонтувати.

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Всередині будинку є коридор та дві великі кімнаті. Раніше була ще одна з грубою, але двері та частину стіни прибрали і зробили арку.

Авторка розповіла, що газу в оселі немає, тому власники готували на спеціальній плитці або ж на грубі з варильною поверхнею.

Будинок за 5 200 доларів Фото: Скрін відео

Будинок опалює груба. У деяких кімнатах є пластикові вікна, постелений лінолеум та свіжі шпалери на стінах. Авторка зазначила, що меблі залишаються, деякі з них у непоганому стані.

До речі, у господарській частині з верандою немає ремонту. На кадрах видно, що там ніколи не прибирали та не користувались приміщенням. Однак авторка наголосила, що все можна полагодити.

Господарські приміщення Фото: Скрін відео

"Ціна 5 200 доларів. Для дачі – дуже пристойний варіант. До моря – 8 км до одніє бази відпочинку, а до іншої – 12 км. Для постійного проживання треба ремонт, провести воду тощо", — додала авторка відео.

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