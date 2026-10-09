Українці купили будинок в Іспанії без цивілізації: як він виглядає (відео)
Пара з України нещодавно придбала будинок в Іспанії з неймовірним видом на гори. Однак житло розташоване наприкінці вулиці та далеко від цивілізації.
Українці купили житло у котеджному містечку . Їхня оселя – остання на вулиці, тому з вікон пара бачить ліс та гори. Відповідне відео власниця Віталіна оприлюднила на YouTube.
Як виглядає будинок в Іспанії
За словами господарки, по їхній вулиці поклали асфальт і навіть ходять автобуси. Однак там немає ні аптеки, ні звичайного продуктового магазину.
Щоб купити хліб, українцям доводиться сідати в авто і їхати 10 хвилин вниз.
"Це був перший і єдиний будинок, який ми подивилися. І в той самий день внесли заставу, бо закохалися в нього з першого погляду з усіма його недоліками", — зазначила Віталіна.
Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі?
Вже через 15 днів покупки пара переїхала до будинку. Вони жили з незакінченим ремонтом і брудними вікнами, паралельно працюючи по 48 годин на роботі. Власниця заявила, що це було неймовірно виснажливо і складно.
"Ви думаєте, ми купили його так далеко, бо це було дешево? Мені дуже хотілося б, щоб це була правда. Але ні. Ми просто завжди мріяли про будинок у горах. І от наша мрія здійснилась. І ні, мій чоловік не мільйонер. І це не на гроші, зароблені з таргету", — сказала Віталіна.
Дівчина додала, що їхній будинок взагалі не про картинку "успішного успіху". Це реальна іспанська іпотека, яка далася парі дуже нелегко.
"Це бюрократія, великі гроші та борги", — наголосила українка.
У майбутньому пара планує показувати, як їм вдалося отримати іпотеку, у скільки обійшовся ремонт та справжні моменти життя без ідеальної картинки.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У Києві пропонують орендувати найдешевшу квартиру лише за 4 тисячі гривень на місяць. Вона розташована у Солом'янському районі.
- У мережі завірусилось відео рієлторки, яка продає квартиру в Одесі за 8 900 доларів. Однак українці були шоковані станом житла і висловили своє невдоволення через високу ціну.
Крім того, нещодавно сім’я придбала будинок за два мільйони гривень. Житло розташоване у Київській області та потребує капітального ремонту.