Стан вражає: у Києві можна орендувати квартиру всього за 4 тисячі гривень (фото)

У Києві пропонують орендувати найдешевшу квартиру лише за 4 тисячі гривень на місяць. Вона розташована у Солом'янському районі.

Однокімнатна квартира знаходиться за адресою – вулиця Донецька, 7. Детальніше про те, як виглядає дешеве житло, розповість Фокус.

Квартира у Києві за 4 тисячі гривень

Житло на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку має площу 31,7 квадратних метри. Кухня у квартирі невеличка – лише 6 квадратних метри.

Автор оголошення зазначив, що квартира здається без меблів. Саме помешкання потребує капітального ремонту. Водночас власники шукають мешканців без домашніх улюбленців.

Дешева квартира у Києві Фото: OLX

"Квартира здається без меблів, що дозволяє облаштувати простір на власний смак", – сказано в оголошенні.

На опублікованих фото видно, що квартира без меблів та побутових речей. У кімнаті є старі шпалери та дерев'яний паркет. Балкон засклений, але фарба місцями полущилась.

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На кухні стоїть лише газова плита та кухонна мийка. Ванна та унітаз потребують ретельного прибирання або взагалі заміни.

Власники наголосили, що квартира готова до заселення. За їхніми словами, будинок має зручне розташування, оскільки поруч є необхідна інфраструктура та транспорт.

Квартира у Києві за 4 тисячі гривень Фото: OLX Квартира у Києві за 4 тисячі гривень Фото: OLX Квартира у Києві за 4 тисячі гривень Фото: OLX Квартира у Києві за 4 тисячі гривень Фото: OLX Квартира у Києві за 4 тисячі гривень Фото: OLX Квартира у Києві за 4 тисячі гривень Фото: OLX Квартира у Києві за 4 тисячі гривень Фото: OLX Квартира у Києві за 4 тисячі гривень Фото: OLX

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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