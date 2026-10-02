В Україні продають двоповерховий будинок лише за 25 тисяч гривень (відео)

В Україні можна придбати двоповерховий будинок всього за 25 тисяч гривень. Житло утеплене зовнішньо і має усі зручності – газ, вода та світло.

У будинку встановлені металопластикові вікна, а також є дров’яна піч. Про продаж будинку повідомили на YouTube-каналі.

Як виглядає будинок за 25 тисяч грн

Автор ролику розповів, що площа житла – від 56 квадратних метрів. Загалом ділянка шість соток. У будинку є газ, світло та вода, зокрема стоїть септик.

Крім цього, в оселі є підігрів води і санвузол всередині. Входячи до житла, одразу видно коридор і ванну кімнату з душовою кабіною, унітазом та бойлером. Далі йде невелика кухня та кімната з пічним опаленням.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Автор зазначає, що у будинку є всі необхідні меблі та техніка. На підлозі покладено лінолеум, а стеля в гарному стані.

Щодо другого поверху, то там є вихід на горище та дві ніші для речей. У кімнаті стоїть ліжко, телевізор та велика шафа для одягу.

Видео дня

Другий поверх будинку Фото: Скрін відео

Як показав автор відео, на подвір’ї рівна ділянка. Також побудовано погріб та підсобні приміщення.

До речі, точне розташування цього будинку — автор не розкриває. Він наголосив, що за всіма подробицями треба звертатись до нього особисто.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На Миколаївщині чоловік придбав будинок всього за тисячу доларів. Житло розташоване біля річки з приголомшливим краєвидом. Втім, є один нюанс.

У мережі розлетілося відео з села, де чоловік пофарбував у рожевий колір увесь свій двір: будинок, ворота й паркан. Ролик зняла жінка, яка випадково натрапила на незвичну садибу під час поїздки.

Крім того, на вторинному ринку з'явилася пропозиція, яка миттєво розійшлася соцмережами. Мебльований будинок у селі Придністрянському Вінницької області буквально за кілька кроків від річки коштує лише $3500.