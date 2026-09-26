За два кроки до річки: чоловік продає затишну хату в селі за $3500 (фото)

На вторинному ринку з'явилася пропозиція, яка миттєво розійшлася соцмережами. Мебльований будинок у селі Придністрянському Вінницької області буквально за кілька кроків від річки коштує лише $3500. Огляд оселі зібрав сотні відгуків – від щирого замилування до філософських роздумів про сенс життя.

Господар виставив на продаж житловий будинок разом із надвірними спорудами. Купувати меблі чи ремонтувати нічого не доведеться – заходь і живи. У кімнатах збереглася атмосфера, знайома багатьом ще з дитинства: доріжки-килимки на підлозі, щільні килими на стінах і саморобні грубки, якими досі обігрівають оселю. Чим цікаве помешкання, – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Як видно з відео, подвір'я також не пустує. Тут є літня кухня, город під овочі, господарські будівлі та колодязь, тобто інфраструктура для повноцінного сільського побуту без зайвих витрат.

Хата в селі біля річки

Продавці особливо наголошують на розташуванні: до берега водойми – лічені хвилини пішки.

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Саме ця деталь і підкупила більшість користувачів мережі, адже поєднання доступної ціни, чистого повітря та мальовничих краєвидів – рідкість навіть для сільської нерухомості.

У мережі почалась дискусія

Під відео з оглядом хати зав'язалася жвава розмова. Одні користувачі не приховують емоцій: "Гарний будинок для життя. Комусь буде добре жити".

Оселяпотребує ремонту, але там достатньо чисто Фото: TikTok

Інші згадують власний досвід подібних покупок: "У 2014 році вистачило розуму купити на березі річки хатку за копійки, зараз 40 років, і я звідси ні ногою, природа і т.д. Бомба".

Охайність господаря також не залишилася непоміченою: "Чисто в діда у хаті. Молодець, дідуган!" Дехто жартома оцінив і вартість декору: "Там коврів тільки на $10 тисяч".

А хтось скористався нагодою поговорити про важливіше: "Коли вже ми звільнимося від рабства грошей? Ми не бачимо природи, не розуміємо її, не поважаємо. Все життя витрачаємо у гонитві за грошима… Хатинка гарна, природа чудова і чистота. Які хазяї роботяжки!".

У хаті є велика піч для опалення Фото: TikTok

Схожі оголошення регулярно з'являються на ринку й приваблюють тих, хто хоче втекти від міської метушні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Сім'я переселенців придбала оселю у Франції всього за 10 тисяч євро – за три години їзди від океанського узбережжя. За словами Олени та Дмитра, житло вони обирали свідомо не безпосередньо на узбережжі, а на комфортній відстані від нього.

Інший українець наважився перебратися в сільську місцевість торік, придбавши будинок в Одеській області за $7 тисяч. Разом із додатковими витратами підсумкова сума вкладень сягнула близько $9 тисяч.

А мешканка Харкова, яка до початку повномасштабної війни жила в центрі міста та наймала прислугу для побутових справ, після переїзду в карпатське село мусила з нуля вчитися сільського життя. Втім, зрештою, вона не просто адаптувалася до нових умов, а й заснувала власний бізнес.