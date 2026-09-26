В двух шагах от реки: мужчина продает уютный домик в деревне за $3500 (фото)

На вторичном рынке появилось предложение, которое мгновенно разлетелось по соцсетям. Меблированный дом в селе Приднестровском Винницкой области, буквально в нескольких шагах от реки, стоит всего $3500. Обзор дома собрал сотни отзывов – от искреннего восхищения до философских размышлений о смысле жизни.

Хозяин выставил на продажу жилой дом вместе с приусадебными постройками. Покупать мебель или делать ремонт не придется – заходи и живи. В комнатах сохранилась атмосфера, знакомая многим еще с детства: дорожки-коврики на полу, плотные ковры на стенах и самодельные печки, которыми до сих пор отапливают дом. Чем интересно это жилье, – узнайте в материале Фокуса.

Как видно из видео, во дворе тоже не пусто. Здесь есть летняя кухня, огород, хозяйственные постройки и колодец, то есть инфраструктура для полноценной сельской жизни без лишних затрат.

Дом в деревне у реки

Продавцы особо подчеркивают удобное расположение: до берега водоема – считанные минуты пешком.

Видео дня

Именно эта деталь и привлекла большинство пользователей сети, ведь сочетание доступной цены, чистого воздуха и живописных пейзажей – редкость даже для загородной недвижимости.

В сети разгорелась дискуссия

Под видео с обзором дома развернулась оживленная дискуссия. Некоторые пользователи не скрывают эмоций: "Хороший дом для жизни. Кому-то будет хорошо в нём жить".

Дом нуждается в ремонте, но там достаточно чисто Фото: TikTok

Другие вспоминают свой опыт подобных покупок: "В 2014 году хватило ума купить на берегу реки домик за копейки, сейчас мне 40 лет, и я отсюда ни ногой, природа и т.д. Просто супер".

Опрятность хозяина также не осталась незамеченной: "У деда в доме чисто. Молодец, старичок!" Некоторые в шутку оценили и стоимость декора: "Там ковров только на 10 тысяч долларов".

А кто-то воспользовался случаем, чтобы поговорить о более важном: "Когда же мы освободимся от рабства денег? Мы не видим природу, не понимаем её, не уважаем. Всю жизнь тратим в погоне за деньгами… Домик красивый, природа чудесная и чистота. Какие хозяева-труженики!".

В доме есть большая печь для отопления Фото: TikTok

Подобные объявления регулярно появляются на рынке и привлекают тех, кто хочет сбежать от городской суеты.

Напомним, ранее Фокус писал:

Семья переселенцев приобрела дом во Франции всего за 10 тысяч евро – в трех часах езды от побережья океана. По словам Елены и Дмитрия, они сознательно выбрали жилье не непосредственно на побережье, а на комфортном расстоянии от него.

Другой украинец решился переехать в сельскую местность в прошлом году, купив дом в Одесской области за 7 тысяч долларов. Вместе с дополнительными расходами итоговая сумма вложений составила около 9 тысяч долларов.

А жительница Харькова, которая до начала полномасштабной войны жила в центре города и нанимала прислугу для ведения домашнего хозяйства, после переезда в карпатское село была вынуждена с нуля учиться сельской жизни. Впрочем, в конце концов она не просто адаптировалась к новым условиям, но и основала собственный бизнес.