"Ще такого не бачили": чоловік в селі весь будинок пофарбував у рожевий колір (фото)

У мережі розлетілося відео з села, де чоловік пофарбував у рожевий колір увесь свій двір: будинок, ворота й паркан. Ролик зняла жінка, яка випадково натрапила на незвичну садибу під час поїздки.

Авторка відео їхала селом, ймовірно в Казахстані, і роздивлялася довкола, аж раптом побачила яскраву садибу. Емоції, за її словами, були найкращі.

"Їду собі, оглядаюся навколо і раптом… Побачила рожевий будиночок, рожеві ворота, рожевий будинок. Як гарно! Навіть людина в рожевій футболці. Взагалі супер!", — зізнається вона.

Все рожеве

Власник не обмежився однією стіною: рожевим став увесь екстер'єр. Фарбою вкрито стіни, фронтон і паркан. Вийшов справжній артоб'єкт, оформлений у популярній нині естетиці ляльки Барбі.

"Щоразу, проїжджаючи повз цей рожевий будинок, я переконуюсь в тому, що на життя можна дивитися крізь рожеві окуляри, бо життя – прекрасне", — резюмувала вона в наступному ролику.

Видео дня

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Господар підтримав задум і власним виглядом. На відео він у червоно-рожевій футболці, тож образ двору вийшов цілісним аж до дрібниць.

"Ще такого не бачили"

Відео швидко поширилося в соцмережах. Користувачі діляться враженнями й обговорюють знахідку, а перегляди рахують тисячами. "Ще такого не бачили", — пишуть одні. "Коли нема чим зайнятися", — додають скептики.

Чоловік пофарбував будинок в рожевий колір Фото: Instagram

"Це, мабуть, такий метод боротьби з осінньою депресією", — сміється наступна користувачка.

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