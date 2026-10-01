"Такого еще не видели": мужчина в селе покрасил весь дом в розовый цвет (фото)

В сети появилось видео из деревни, где мужчина покрасил в розовый цвет весь свой двор: дом, ворота и забор. Ролик сняла женщина, которая случайно наткнулась на эту необычную усадьбу во время поездки.

Автор видео ехала по деревне, вероятно в Казахстане, и осматривалась по сторонам, как вдруг увидела яркую усадьбу. По её словам, эмоции были просто потрясающими.

"Еду себе, оглядываюсь вокруг и вдруг… Увидела розовый домик, розовые ворота, розовый дом. Как красиво! Даже человек в розовой футболке. Вообще супер!", — признается она.

Всё розовое

Владелец не ограничился одной стеной: весь экстерьер стал розовым. Краской покрыты стены, фронтон и забор. Получился настоящий арт-объект, оформленный в популярной сейчас эстетике куклы Барби.

"Каждый раз, проезжая мимо этого розового дома, я убеждаюсь в том, что на жизнь можно смотреть через розовые очки, потому что жизнь — прекрасна", — подытожила она в следующем ролике.

Видео дня

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Хозяин поддержал эту идею и своим внешним видом. На видео он в красно-розовой футболке, поэтому образ двора получился целостным вплоть до мелочей.

"Такого ещё не видели"

Видео быстро распространилось в соцсетях. Пользователи делятся впечатлениями и обсуждают находку, а количество просмотров исчисляется тысячами. "Такого ещё не видели", — пишут одни. "Когда нечем заняться", — добавляют скептики.

Мужчина покрасил дом в розовый цвет Фото: Instagram

"Это, наверное, такой способ борьбы с осенней депрессией", — смеётся следующая пользовательница.

Еще больше похожих историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская семья приобрела старый дом в Карпатах, мимо которого они годами проходили, не обращая внимания.

Другую историю рассказала женщина, которая купила сельский дом всего за 800 долларов. До ближайшего города оттуда двадцать километров, а выгодная цена обернулась и некоторыми неприятностями. Ход ремонта автор показывает в TikTok, однако её решение одобряют далеко не все зрители.

Пользовательница TikTok под ником @rebella.somnium также поселилась в сельском доме и самостоятельно его восстанавливает. Мама двоих детей регулярно рассказывает подписчикам, как продвигается масштабная перестройка.