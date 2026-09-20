Украинка купила дом в деревне и покрасила его в розовый цвет (фото, видео)

Украинская блогерша, которая обустраивает старый сельский дом, показала подписчикам, как своими руками смастерила кухонную полку и оформила пространство в нежно-розовых тонах.

Видео, на котором запечатлен процесс преображения, вызвало оживленную дискуссию среди её подписчиков, ведь девушка доказала: уют можно создать своими руками, не тратясь на готовую мебель. Подробнее об этой истории — читайте в публикации Фокуса.

В то время как большинство владельцев загородных домов отдают предпочтение классическому евроремонту, героиня этой истории пошла своим путем. Вместо нейтральных тонов она выбрала любимый розовый цвет и сделала его доминантой всего пространства — именно он задает настроение и превращает обычный деревенский дом в сказочное жилище.

Полка для кухни своими руками

В новом видео блогерша подробно показала процесс создания функциональной полки для кухни. Готовые мебельные решения девушка отвергла сразу — вместо этого самостоятельно подобрала доски, отшлифовала каждую из них, а затем покрасила в нежный оттенок. Завершающим штрихом стала уютная бамбуковая отделка, придавшая композиции естественности и тепла.

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Детали, которые придают интерьеру целостность

Особое внимание зрителей привлекли мелочи, из которых и складывается атмосфера розовой кухни: винтажная кофеварка, эстетичные баночки для сыпучих продуктов, декоративные аксессуары с принтами и даже раковина, подобранная точно в тон общему оформлению.

Блогерша подробно показала процесс создания функциональной полки для кухни Фото: TikTok

Сама автор объясняет, что для неё главное — не просто красота, а практичность.

"Я просто обожаю украшать свою кухню. На самом деле это не только декор, но прежде всего организованность и удобство. Люблю, когда всё под рукой", — делится блогерша.

Хозяйка делает ремонт своими руками Фото: TikTok

В комментариях под видео не обошлось без шуток — пользователи интересовались, чувствует ли себя девушка настоящей принцессой на такой кухне.

Еще больше похожих историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинцы купили старый дом в Карпатах, который годами обходили стороной.

Еще одна показательная история — о женщине, которая приобрела сельский дом всего за 800 долларов. Ближайший город находится в двадцати километрах, и, несмотря на выгодную цену, покупка оказалась не без подводных камней. О преобразовании своего жилья авторша рассказывает в TikTok, хотя её подход разделяют далеко не все зрители.

Еще одна пользовательница TikTok, известная под ником @rebella.somnium, тоже переехала жить в загородный дом, где собственноручно делает ремонт. Мама двоих детей регулярно делится с подписчиками тем, как продвигается эта масштабная трансформация.