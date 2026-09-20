Українка купила будинок в селі й пофарбувала його в рожевий колір (фото, відео)

Українська блогерка, яка облаштовує старий сільський будинок, показала підписникам, як власноруч змайструвала кухонну полицю та оформила простір у ніжно-рожевих тонах.

Відео з процесом перевтілення зібрало жваве обговорення серед її підписників, адже дівчина довела: затишок можна створити своїми руками, не витрачаючись на готові меблі. Детальніше про цю історію, – читайте в публікації Фокусу.

Поки більшість власників заміських будинків орієнтуються на класичний євроремонт, героїня цієї історії пішла власним шляхом. Замість нейтральних тонів вона обрала улюблений рожевий колір і зробила його домінантою всього простору – саме він задає настрій і перетворює звичайну сільську хату на казкове житло.

Полиця для кухні власними руками

У новому відео блогерка детально показала процес створення функціональної полиці для кухні. Готові меблеві рішення дівчина відкинула одразу — натомість самостійно підібрала дошки, відшліфувала кожну з них, а потім пофарбувала у ніжний відтінок. Завершальним штрихом стало затишне бамбукове оздоблення, яке додало композиції природності та тепла.

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Окрему увагу глядачів привернули дрібниці, з яких і складається атмосфера рожевої кухні: вінтажна кавоварка, естетичні баночки для сипучих продуктів, декоративні аксесуари з принтами та навіть мийка, підібрана точно в тон загальному оформленню.

Блогерка детально показала процес створення функціональної полиці для кухні Фото: TikTok

Сама авторка пояснює, що для неї головне – не просто краса, а практичність.

"Я просто обожнюю декорувати свою кухню. Насправді це не лише декор, а насамперед організованість і зручність. Люблю, коли все під руками", – ділиться блогерка.

Господиня робить ремонт власноруч Фото: TikTok

У коментарях під відео не обійшлося без жартів – користувачі цікавилися, чи почувається дівчина справжньою принцесою на такій кухні.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Ще одна показова історія – про жінку, яка придбала сільську хату всього за 800 доларів. Найближче місто розташоване за двадцять кілометрів, і, попри вигідну ціну, покупка виявилася не без підводних каменів. Про перетворення свого житла авторка розповідає в TikTok, хоча її підхід поділяють далеко не всі глядачі.

Ще одна користувачка TikTok, відома під ніком @rebella.somnium, теж перебралася жити в сільський будинок, де власноруч робить ремонт. Мама двох дітей регулярно ділиться з підписниками, як просувається ця масштабна трансформація.