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Чоловік купив будинок лише за тисячу доларів: як він відновлює житло (відео)

Будинок за 1000 доларів
Чоловік купив будинок за 1000 доларів | Фото: Колаж: Фокус

На Миколаївщині чоловік придбав будинок всього за тисячу доларів. Житло розташоване біля річки з приголомшливим краєвидом. Втім, є один нюанс.

Чоловік купив будинок у дуже занедбаному стані. Там немає дверей, вікон та знищено дах. Про те, як українець відновлює оселю, він розповідає у TikTok.

Як виглядає будинок за 1000 доларів

Найбільше чоловіку сподобалось розташування будинку. На ділянці є альтанка біля річки, де відкриваються неймовірні види. Сам будинок потребує ремонту. Тому українець придбав його за символічну ціну і почав відновлювати.

На своїй сторінці він показує, як розчистив ділянку. Чоловік прибрав сміття, кущі та почав облаштовувати паркан, доріжку і сходи. Усе це робиться власноруч.

Крім цього, власник житла планує зміцнити схил, на якому стоїть альтанка.

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Процес відновлення будинку

Цікаво, що чоловік має вже понад 18 тисяч підписників у мережі. Українці стежать за етапами будівництва і не дочекаються кінцевого результату.

Видео дня
  • "Ви просто відправили мене в дитинство. Моя бабуся з Миколаївщини, і я пам'ятаю з такого ракушняка в неї були мурі, які потім обмазували та білили, а потім ще й блакитну облямівку робили";
  • "Повага! Мудрий підхід!";
  • "Красава!";
  • "Здоров'я і наснаги. Подобається ваша працелюбність. Удачі вам!";
  • "Який ви молодець! Хай ваші мрії збуваються, і все вдається з легкістю!";
  • "Бажаю успіхів!".
Реакція мережі на будинок за 1000 доларів
Реакція мережі
Фото: TikTok
Реакція мережі на будинок за 1000 доларів
Реакція мережі
Фото: TikTok
Реакція мережі на будинок за 1000 доларів
Реакція мережі
Фото: TikTok
Реакція мережі на будинок за 1000 доларів
Реакція мережі на будинок за 1000 доларів
Реакція мережі на будинок за 1000 доларів

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українець Владислав Ковалевський поділився відео своєї першої нерухомості. Хлопець розповів, що придбав будинок за 6 тисяч доларів — фактично "по ціні забору".