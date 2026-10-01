Чоловік купив будинок лише за тисячу доларів: як він відновлює житло (відео)

На Миколаївщині чоловік придбав будинок всього за тисячу доларів. Житло розташоване біля річки з приголомшливим краєвидом. Втім, є один нюанс.

Чоловік купив будинок у дуже занедбаному стані. Там немає дверей, вікон та знищено дах. Про те, як українець відновлює оселю, він розповідає у TikTok.

Як виглядає будинок за 1000 доларів

Найбільше чоловіку сподобалось розташування будинку. На ділянці є альтанка біля річки, де відкриваються неймовірні види. Сам будинок потребує ремонту. Тому українець придбав його за символічну ціну і почав відновлювати.

На своїй сторінці він показує, як розчистив ділянку. Чоловік прибрав сміття, кущі та почав облаштовувати паркан, доріжку і сходи. Усе це робиться власноруч.

Крім цього, власник житла планує зміцнити схил, на якому стоїть альтанка.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Процес відновлення будинку

Цікаво, що чоловік має вже понад 18 тисяч підписників у мережі. Українці стежать за етапами будівництва і не дочекаються кінцевого результату.

Видео дня

"Ви просто відправили мене в дитинство. Моя бабуся з Миколаївщини, і я пам'ятаю з такого ракушняка в неї були мурі, які потім обмазували та білили, а потім ще й блакитну облямівку робили";

"Повага! Мудрий підхід!";

"Красава!";

"Здоров'я і наснаги. Подобається ваша працелюбність. Удачі вам!";

"Який ви молодець! Хай ваші мрії збуваються, і все вдається з легкістю!";

"Бажаю успіхів!".

Реакція мережі Фото: TikTok Реакція мережі Фото: TikTok Реакція мережі Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі розлетілося відео з села, де чоловік пофарбував у рожевий колір увесь свій двір: будинок, ворота й паркан. Ролик зняла жінка, яка випадково натрапила на незвичну садибу під час поїздки.

Також українець купив будинок у Карпатах за 13 тисяч доларів. Однак на нього всередині чекав сюрприз.

Крім того, українець Владислав Ковалевський поділився відео своєї першої нерухомості. Хлопець розповів, що придбав будинок за 6 тисяч доларів — фактично "по ціні забору".