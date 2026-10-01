Мужчина купил дом всего за тысячу долларов: как он восстанавливает жилье (видео)
В Николаевской области мужчина купил дом всего за тысячу долларов. Дом расположен у реки с потрясающим видом. Однако, есть один нюанс.
Мужчина купил дом в крайне запущенном состоянии. Там нет дверей, окон, а крыша разрушена. О том, как украинец восстанавливает дом, он рассказывает в TikTok.
Как выглядит дом за 1000 долларов
Больше всего мужчине понравилось расположение дома. На участке есть беседка у реки, откуда открываются потрясающие виды. Сам дом требует ремонта. Поэтому украинец приобрел его за символическую цену и приступил к восстановлению.
На своей странице он показывает, как расчистил участок. Мужчина убрал мусор, кусты и начал обустраивать забор, дорожку и лестницу. Всё это он делает своими руками.
Кроме того, владелец дома планирует укрепить склон, на котором стоит беседка.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
Процесс восстановления дома
Интересно, что у этого мужчины уже более 18 тысяч подписчиков в сети. Украинцы следят за этапами строительства и с нетерпением ждут конечного результата.
- "Вы просто перенесли меня в детство. Моя бабушка родом из Николаевской области, и я помню, что у неё были стены из такого ракушняка, которые потом обмазывали и белили, а потом ещё и голубую кайму делали";
- "Респект! Мудрый подход!";
- "Красава!";
- "Здоровья и вдохновения. Нравится ваше трудолюбие. Удачи вам!";
- "Какой вы молодец! Пусть ваши мечты сбываются, и всё удаётся с лёгкостью!";
- "Желаю успехов!".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В сети появилось видео из села, где мужчина покрасил в розовый цвет весь свой двор: дом, ворота и забор. Ролик сняла женщина, которая случайно наткнулась на необычную усадьбу во время поездки.
- Также украинец купил дом в Карпатах за 13 тысяч долларов. Однако внутри его ждал сюрприз.
Кроме того, украинец Владислав Ковалевский поделился видео своей первой недвижимости. Парень рассказал, что приобрел дом за 6 тысяч долларов — фактически "по цене забора".