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Мужчина купил дом всего за тысячу долларов: как он восстанавливает жилье (видео)

Дом за 1000 долларов
Мужчина купил дом за 1000 долларов | Фото: Коллаж: Фокус

В Николаевской области мужчина купил дом всего за тысячу долларов. Дом расположен у реки с потрясающим видом. Однако, есть один нюанс.

Мужчина купил дом в крайне запущенном состоянии. Там нет дверей, окон, а крыша разрушена. О том, как украинец восстанавливает дом, он рассказывает в TikTok.

Как выглядит дом за 1000 долларов

Больше всего мужчине понравилось расположение дома. На участке есть беседка у реки, откуда открываются потрясающие виды. Сам дом требует ремонта. Поэтому украинец приобрел его за символическую цену и приступил к восстановлению.

На своей странице он показывает, как расчистил участок. Мужчина убрал мусор, кусты и начал обустраивать забор, дорожку и лестницу. Всё это он делает своими руками.

Кроме того, владелец дома планирует укрепить склон, на котором стоит беседка.

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Процесс восстановления дома

Интересно, что у этого мужчины уже более 18 тысяч подписчиков в сети. Украинцы следят за этапами строительства и с нетерпением ждут конечного результата.

  • "Вы просто перенесли меня в детство. Моя бабушка родом из Николаевской области, и я помню, что у неё были стены из такого ракушняка, которые потом обмазывали и белили, а потом ещё и голубую кайму делали";
  • "Респект! Мудрый подход!";
  • "Красава!";
  • "Здоровья и вдохновения. Нравится ваше трудолюбие. Удачи вам!";
  • "Какой вы молодец! Пусть ваши мечты сбываются, и всё удаётся с лёгкостью!";
  • "Желаю успехов!".
Реакция сети
Реакция сети
Фото: TikTok
Реакция сети
Реакция сети
Фото: TikTok
Реакция сети
Реакция сети
Фото: TikTok
Реакция сети
Реакция сети
Реакция сети

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинец Владислав Ковалевский поделился видео своей первой недвижимости. Парень рассказал, что приобрел дом за 6 тысяч долларов — фактически "по цене забора".