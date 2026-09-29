Украинец купил дом в Карпатах за $13 тысяч: внутри его ждал сюрприз (фото)

История преобразования заброшенной карпатской избушки в уютный дом стала хитом украинских социальных сетей и вызвала бурную дискуссию.

Все больше украинцев вместо городской квартиры выбирают сельские дома на западе страны, но, как показывает этот пример, "дешевая" недвижимость может обойтись немало. О проекте рассказал блогер illyakovalchuk на своей странице в Instagram. Фокус обратил внимание на его историю.

Блогер купил старый дом в Карпатах Фото: Instagram Блогер купил старый дом в Карпатах Фото: Instagram

Блогер приобрел заброшенный дом в самом сердце Карпат за 13 500 долларов. Главный сюрприз ждал его уже во время ремонта. Как он признался в комментариях под постом, ремонт и модернизация обошлись почти втрое дороже, чем сам дом.

Основные средства были потрачены не на квадратные метры, а на восстановление дома. Пришлось укреплять конструкцию, сочетать аутентичные элементы с современной теплоизоляцией, прокладывать коммуникации и создавать интерьер, гармонирующий с горным пейзажем.

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Дом в Карпатах после ремонта Фото: Instagram Дом в Карпатах после ремонта Фото: Instagram

"Я купил старый домик в Карпатах за 13 500 долларов, и вот что из этого получилось. Если коротко, то мы превратили его в полноценный дом. Здесь есть удобный санузел, большая кухня, старые печи и в целом всё, что необходимо для проживания в течение всего года.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

И на этом моя история не закончилась. Сейчас я помогаю другим людям найти свой домик в Карпатах и сопровождаю их на всех этапах: от поиска до архитектурного проекта и до реновации или строительства. И если это также ваша мечта, давайте воплощать её вместе", — заявил мужчина.

Теперь в домике очень уютно Фото: Instagram

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В селе Стриганцы в Ивано-Франковской области выставлен на продажу кирпичный дом с газом и электричеством. Жилье площадью 46 кв. м вместе с приусадебным участком, а это почти 21 сотка, оценили в 11 тысяч долларов.

Свою историю рассказали и авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута". Из-за полномасштабной войны семья была вынуждена покинуть родной город, однако впоследствии переселенцы обустроили собственный дом в Хмельницкой области.

Однако не каждый сюжет о недвижимости вызывает в сети одобрительную реакцию. Так, обзор кирпичного дома в Яготине от риэлтора Антона (@rieltorantonantonenko) возмутил пользователей TikTok и вызвал настоящую волну критики.