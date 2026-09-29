Украинец купил дом в Карпатах за $13 тысяч: внутри его ждал сюрприз (фото)
История преобразования заброшенной карпатской избушки в уютный дом стала хитом украинских социальных сетей и вызвала бурную дискуссию.
Все больше украинцев вместо городской квартиры выбирают сельские дома на западе страны, но, как показывает этот пример, "дешевая" недвижимость может обойтись немало. О проекте рассказал блогер illyakovalchuk на своей странице в Instagram. Фокус обратил внимание на его историю.
Блогер приобрел заброшенный дом в самом сердце Карпат за 13 500 долларов. Главный сюрприз ждал его уже во время ремонта. Как он признался в комментариях под постом, ремонт и модернизация обошлись почти втрое дороже, чем сам дом.
Основные средства были потрачены не на квадратные метры, а на восстановление дома. Пришлось укреплять конструкцию, сочетать аутентичные элементы с современной теплоизоляцией, прокладывать коммуникации и создавать интерьер, гармонирующий с горным пейзажем.
"Я купил старый домик в Карпатах за 13 500 долларов, и вот что из этого получилось. Если коротко, то мы превратили его в полноценный дом. Здесь есть удобный санузел, большая кухня, старые печи и в целом всё, что необходимо для проживания в течение всего года.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
И на этом моя история не закончилась. Сейчас я помогаю другим людям найти свой домик в Карпатах и сопровождаю их на всех этапах: от поиска до архитектурного проекта и до реновации или строительства. И если это также ваша мечта, давайте воплощать её вместе", — заявил мужчина.
Еще больше интересных историй
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В селе Стриганцы в Ивано-Франковской области выставлен на продажу кирпичный дом с газом и электричеством. Жилье площадью 46 кв. м вместе с приусадебным участком, а это почти 21 сотка, оценили в 11 тысяч долларов.
- Свою историю рассказали и авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута". Из-за полномасштабной войны семья была вынуждена покинуть родной город, однако впоследствии переселенцы обустроили собственный дом в Хмельницкой области.
Однако не каждый сюжет о недвижимости вызывает в сети одобрительную реакцию. Так, обзор кирпичного дома в Яготине от риэлтора Антона (@rieltorantonantonenko) возмутил пользователей TikTok и вызвал настоящую волну критики.