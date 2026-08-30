С газом и светом: что переселенцы из Бахмута сделали в доме в селе (фото)
Авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута" — семья, которая из-за полномасштабной войны покинула родной город. Они стали владельцами жилья в Хмельницкой области.
Покупку дома в селе Бачмановка недалеко от Славуты блогеры запечатлели на видео и рассказали, как искали новый дом и что планируют делать дальше. Что у них получилось — читайте в материале Фокуса.
По словам переселенцев, прежде чем остановиться на конкретном варианте, они "перебрали" десятки объявлений в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. Главными критериями были близость к родственникам, наличие коммуникаций и общее состояние здания. В итоге выбор пал на усадьбу недалеко от Славуты — именно туда ранее переехала часть родственников семьи.
"Дом газифицирован, мы можем отапливаться как газом, так и двумя печами. И свет есть. Мы посмотрели, что два года здесь никто не жил и не отапливал дом, но если бы крыша протекала — это было бы видно. Что касается крыши – крыша нормальная, отличная", – рассказывает автор видео.
Приобрести жилье удалось не в одиночку: финансовую помощь оказали близкие, взяв на себя часть расходов, связанных с воплощением мечты о собственном крыше над головой.
Кирпичный дом с газовым отоплением
Новый дом семьи — это кирпичное здание площадью около 75 квадратных метров, к которому уже подведены газ и электричество. Впрочем, новоселье не назовёшь лёгкой прогулкой: дом нуждается в капитальном ремонте изнутри, а крышу и перекрытия хозяевам ещё предстоит тщательно проверить.
Несмотря на объем работ, переселенцы настроены решительно и уже набросали план перепланировки — пристроить санузел с душевой кабиной и выделить отдельный коридор.
Вместе с домом новые владельцы получили немалый участок — 25 "соток" земли, колодец во дворе и несколько хозяйственных построек, в которых уже есть запас дров на первое время.
Саженцы вместо пустоши
Пустующая земля не даст семье покоя: имея за плечами 30-летний опыт в этом деле, переселенцы намерены организовать на участке выращивание саженцев. Таким образом семья надеется не просто обустроить быт на новом месте, но и превратить землю в источник дохода.
"Работы, конечно, очень много. Но нас это не пугает… Будем делать постепенно, так, как мы видим и хотим. Не всё сразу, потихоньку — и камень с места можно сдвинуть", — отметил хозяин.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Супруги-переселенцы Елена и Дмитрий стали владельцами недвижимости во Франции, заплатив за нее всего 10 тысяч евро. Добраться до побережья океана из их нового дома можно всего за три часа.
- Годом ранее один украинец решился кардинально изменить свою жизнь: переехал в Одесскую область и приобрел там дом за 7 тысяч долларов. С учетом первоначальных затрат общая сумма инвестиций составила примерно 9 тысяч долларов.
А харьковчанка, которая до начала полномасштабной войны жила в самом центре города и не представляла себе быт без домашней прислуги, в конце концов решилась переехать в карпатское село. Там она не просто освоилась, но и открыла собственное дело.