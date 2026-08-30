С газом и светом: что переселенцы из Бахмута сделали в доме в селе (фото)

Авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута" — семья, которая из-за полномасштабной войны покинула родной город. Они стали владельцами жилья в Хмельницкой области.

Покупку дома в селе Бачмановка недалеко от Славуты блогеры запечатлели на видео и рассказали, как искали новый дом и что планируют делать дальше. Что у них получилось — читайте в материале Фокуса.

По словам переселенцев, прежде чем остановиться на конкретном варианте, они "перебрали" десятки объявлений в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. Главными критериями были близость к родственникам, наличие коммуникаций и общее состояние здания. В итоге выбор пал на усадьбу недалеко от Славуты — именно туда ранее переехала часть родственников семьи.

Владельцы провели небольшую экскурсию Фото: YouTube

"Дом газифицирован, мы можем отапливаться как газом, так и двумя печами. И свет есть. Мы посмотрели, что два года здесь никто не жил и не отапливал дом, но если бы крыша протекала — это было бы видно. Что касается крыши – крыша нормальная, отличная", – рассказывает автор видео.

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Приобрести жилье удалось не в одиночку: финансовую помощь оказали близкие, взяв на себя часть расходов, связанных с воплощением мечты о собственном крыше над головой.

Кирпичный дом с газовым отоплением

Новый дом семьи — это кирпичное здание площадью около 75 квадратных метров, к которому уже подведены газ и электричество. Впрочем, новоселье не назовёшь лёгкой прогулкой: дом нуждается в капитальном ремонте изнутри, а крышу и перекрытия хозяевам ещё предстоит тщательно проверить.

Переселенцы стали владельцами жилья в Хмельницкой области Фото: YouTube

Несмотря на объем работ, переселенцы настроены решительно и уже набросали план перепланировки — пристроить санузел с душевой кабиной и выделить отдельный коридор.

Вместе с домом новые владельцы получили немалый участок — 25 "соток" земли, колодец во дворе и несколько хозяйственных построек, в которых уже есть запас дров на первое время.

Саженцы вместо пустоши

Пустующая земля не даст семье покоя: имея за плечами 30-летний опыт в этом деле, переселенцы намерены организовать на участке выращивание саженцев. Таким образом семья надеется не просто обустроить быт на новом месте, но и превратить землю в источник дохода.

"Работы, конечно, очень много. Но нас это не пугает… Будем делать постепенно, так, как мы видим и хотим. Не всё сразу, потихоньку — и камень с места можно сдвинуть", — отметил хозяин.

Напомним, ранее Фокус писал:

Супруги-переселенцы Елена и Дмитрий стали владельцами недвижимости во Франции, заплатив за нее всего 10 тысяч евро. Добраться до побережья океана из их нового дома можно всего за три часа.

Годом ранее один украинец решился кардинально изменить свою жизнь: переехал в Одесскую область и приобрел там дом за 7 тысяч долларов. С учетом первоначальных затрат общая сумма инвестиций составила примерно 9 тысяч долларов.

А харьковчанка, которая до начала полномасштабной войны жила в самом центре города и не представляла себе быт без домашней прислуги, в конце концов решилась переехать в карпатское село. Там она не просто освоилась, но и открыла собственное дело.