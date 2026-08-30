З газом та світлом: що переселенці з Бахмута зробили у будинку в селі (фото)

Автори YouTube-каналу "Мы из Бахмута" – родина, яка через повномасштабну війну залишила рідне місто. Вони стали власниками житла на Хмельниччині.

Купівлю будинку в селі Бачманівка поблизу Славути блогери зняли на відео та розповіли, як шукали новий дім і що планують робити далі. Що в них вийшло, – читайте у матеріалі Фокусу.

За словами переселенців, перш ніж зупинитися на конкретному варіанті, вони "перелопатили" десятки оголошень у Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях. Головними критеріями були близькість до родичів, наявність комунікацій та загальний стан будівлі. Зрештою вибір упав на садибу неподалік Славути – саме туди раніше перебралася частина рідних родини.

Власники провели невелику екскурсію Фото: YouTube

"Будинок газифікований, ми можемо опалюватися як газом, так і двома грубками. І світло є. Ми подивилися, що 2 роки тут ніхто не жив і не опалювалося, але якщо б дах підтікав – це було б видно. Стосовно даху – дах нормальний, чудовий", – розповідає автор відео.

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Придбати житло вдалося не самотужки: фінансово допомогли близькі, взявши на себе частину витрат на здійснення мрії про власний дах над головою.

Цегляний будинок із газом

Новий дім родини – це цегляна споруда площею близько 75 квадратних метрів, до якої вже підведені газ та електрика. Втім, легкою прогулянкою новосілля не назвеш: будинок потребує капітального ремонту зсередини, а дах і перекриття господарям ще належить ретельно перевірити.

Переселенці стали власниками житла на Хмельниччині Фото: YouTube

Попри обсяг робіт, переселенці налаштовані рішуче й уже накидали план перепланування – прибудувати санвузол із душовою кабіною та виділити окремий коридор.

Разом із будинком нові власники отримали чималу ділянку – 25 "соток" землі, криницю у дворі та кілька господарських споруд, у яких уже є запас дров на перший час.

Саджанці замість пустки

Порожня земля не даватиме родині спокою: маючи за плечима 30-річний досвід у цій справі, переселенці мають намір розгорнути на ділянці вирощування саджанців. Таким чином родина сподівається не просто облаштувати побут на новому місці, а й перетворити землю на джерело прибутку.

"Роботи, звісно, дуже багато. Але нас це не лякає… Будемо робити поступово, так, як ми бачимо і хочемо. Не все одразу, потихесеньку і камінь з місця можна зрушити", – зазначив господар.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Подружжя переселенців Олена та Дмитро стали власниками нерухомості у Франції, заплативши за неї лише 10 тисяч євро. Дістатися узбережжя океану з їхньої нової оселі можна всього за три години.

Роком раніше один українець зважився круто змінити своє життя: переїхав до Одеської області та придбав там хату за 7 тисяч доларів. Із урахуванням первинних витрат загальна сума інвестицій сягнула приблизно 9 тисяч доларів.

А харків'янка, яка до повномасштабної війни жила в самому центрі міста й не мислила побуту без хатньої допомоги, зрештою зважилася на переїзд до карпатського села. Там вона не просто прижилася, а й запустила власну справу.