Со светом и газом: кирпичный дом в деревне продается за $11 тысяч (фото)

В селе Стриганцы Ивано-Франковского района выставлен на продажу кирпичный дом площадью 46 кв. м вместе с приусадебным участком – почти 21 сотка. Продавец просит за недвижимость 11 500 долларов – сумма, которая делает это предложение одним из самых доступных на местном рынке.

Объект интересен прежде всего своим расположением: рукой подать и до областного центра, и до Днестра. Село Стриганцы находится в 25 километрах от Ивано-Франковска, а до берега Днестра отсюда всего два километра. Сам дом стоит на центральной асфальтированной улице – не где-то в укромном уголке, а в самом сердце села. Как он выглядит – узнайте в материале Фокуса.

В двух шагах от ворот – магазин и остановка общественного транспорта, так что без машины здесь не застрянешь. В Стриганцах есть школа и детский сад, а значит, приобрести жилье здесь можно не только "на дачу", но и для постоянного проживания с детьми.

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Что есть в доме

Планировка скромная, но функциональная: две жилые комнаты и кухня площадью 46 квадратных метров. К дому подведены электричество и газ, а во дворе оборудован колодец. Таким образом, с базовыми коммуникациями проблем не будет даже без подключения к центральному водоснабжению.

Земельный участок возле дома – 20,93 сотки, чего вполне хватит и под огород, и под хозяйственные постройки.

Сколько стоит квадратный метр

В пересчете на площадь стоимость объекта составляет около 250 долларов за квадратный метр – показатель, который для загородного жилья с коммуникациями и собственным участком земли выглядит довольно привлекательно.

Продавец просит за недвижимость 11 500 долларов Фото: YouTube

Для тех, кто хочет узнать подробности, продавцы подготовили видеообзор дома – с ним можно ознакомиться в оригинальном объявлении.

Желающие осмотреть усадьбу лично могут договориться о просмотре в удобное время, связавшись с представителями компании по контактам, указанным в объявлении.

Кому подойдет такой вариант

Сочетание цены, транспортной доступности и близости к Днестру делает это предложение привлекательным как для тех, кто ищет дачу на лето, так и для покупателей, рассматривающих бюджетное жилье для постоянного проживания за городом.

В пересчете на площадь стоимость объекта составляет около 250 долларов за квадратный метр Фото: YouTube

Впрочем, покупателям стоит учитывать, что площадь дома небольшая, поэтому без ремонта или достройки рассчитывать на простор вряд ли удастся.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Впрочем, далеко не каждая история о недвижимости вызывает теплые чувства. Обзор кирпичного дома в Яготине, которым поделился риелтор Антон (@rieltorantonantonenko), вызвал настоящую бурю критики среди пользователей TikTok.