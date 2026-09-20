Со светом и газом: кирпичный дом в деревне продается за $11 тысяч (фото)
В селе Стриганцы Ивано-Франковского района выставлен на продажу кирпичный дом площадью 46 кв. м вместе с приусадебным участком – почти 21 сотка. Продавец просит за недвижимость 11 500 долларов – сумма, которая делает это предложение одним из самых доступных на местном рынке.
Объект интересен прежде всего своим расположением: рукой подать и до областного центра, и до Днестра. Село Стриганцы находится в 25 километрах от Ивано-Франковска, а до берега Днестра отсюда всего два километра. Сам дом стоит на центральной асфальтированной улице – не где-то в укромном уголке, а в самом сердце села. Как он выглядит – узнайте в материале Фокуса.
В двух шагах от ворот – магазин и остановка общественного транспорта, так что без машины здесь не застрянешь. В Стриганцах есть школа и детский сад, а значит, приобрести жилье здесь можно не только "на дачу", но и для постоянного проживания с детьми.
Что есть в доме
Планировка скромная, но функциональная: две жилые комнаты и кухня площадью 46 квадратных метров. К дому подведены электричество и газ, а во дворе оборудован колодец. Таким образом, с базовыми коммуникациями проблем не будет даже без подключения к центральному водоснабжению.
Земельный участок возле дома – 20,93 сотки, чего вполне хватит и под огород, и под хозяйственные постройки.
Сколько стоит квадратный метр
В пересчете на площадь стоимость объекта составляет около 250 долларов за квадратный метр – показатель, который для загородного жилья с коммуникациями и собственным участком земли выглядит довольно привлекательно.
Для тех, кто хочет узнать подробности, продавцы подготовили видеообзор дома – с ним можно ознакомиться в оригинальном объявлении.
Желающие осмотреть усадьбу лично могут договориться о просмотре в удобное время, связавшись с представителями компании по контактам, указанным в объявлении.
Кому подойдет такой вариант
Сочетание цены, транспортной доступности и близости к Днестру делает это предложение привлекательным как для тех, кто ищет дачу на лето, так и для покупателей, рассматривающих бюджетное жилье для постоянного проживания за городом.
Впрочем, покупателям стоит учитывать, что площадь дома небольшая, поэтому без ремонта или достройки рассчитывать на простор вряд ли удастся.
Еще больше интересных историй
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Супруги с младенцем и маленькой дочкой показали старинный деревянный дом на горном склоне, который только что стал их собственностью. Снимки нового дома не оставили равнодушными пользователей сети – публикация собрала немало теплых отзывов.
- Своей историей также поделились авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута". Из-за полномасштабной войны семье пришлось покинуть родной город, однако впоследствии переселенцы обзавелись собственным жильем в Хмельницкой области.
Впрочем, далеко не каждая история о недвижимости вызывает теплые чувства. Обзор кирпичного дома в Яготине, которым поделился риелтор Антон (@rieltorantonantonenko), вызвал настоящую бурю критики среди пользователей TikTok.