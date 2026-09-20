Зі світлом і газом: цегляний будинок в селі продають за $11 тисяч (фото)

У селі Стриганці Івано-Франківського району виставили на продаж цегляний будинок площею 46 кв. м разом із присадибною ділянкою – майже 21 сотка. Продавець просить за нерухомість 11 500 доларів – сума, що робить пропозицію однією з найдоступніших на місцевому ринку.

Об'єкт цікавий насамперед розташуванням: рукою подати і до обласного центру, і до Дністра. Село Стриганці знаходиться за 25 кілометрів від Івано-Франківська, а до берега Дністра звідси всього два кілометри. Сам будинок стоїть на центральній асфальтованій вулиці – не десь у закутку, а в самому серці села. Який вигляд він має, – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

За два кроки від воріт – магазин і зупинка громадського транспорту, тож без машини тут не пропадеш. У Стриганцях діють школа та дитячий садочок, а отже, придбати житло тут можна не лише "на дачу", а й для постійного проживання з дітьми.

Що є в будинку

Планування скромне, але функціональне: дві житлові кімнати та кухня на 46 квадратних метрах. До будинку підведені світло й газ, а у дворі облаштована криниця. Отже, з базовими комунікаціями проблем не буде навіть без підключення до центрального водопостачання.

Видео дня

Земельна ділянка при будинку – 20,93 сотки, чого цілком вистачить і під город, і під господарські споруди.

Скільки коштує квадратний метр

У перерахунку на площу вартість об'єкта складає близько 250 доларів за квадратний метр – показник, який для приміського житла з комунікаціями та власною ділянкою землі виглядає доволі привабливо.

Продавець просить за нерухомість 11 500 доларів Фото: YouTube

Для тих, хто хоче ознайомитися з деталями детальніше, продавці підготували відеоогляд будинку – з ним можна ознайомитися в оригінальному оголошенні.

Охочі оглянути обійстя особисто можуть домовитися про перегляд у зручний час, зв'язавшись із представниками компанії за контактами, вказаними в оголошенні.

Кому підійде такий варіант

Поєднання ціни, комунікацій та близькості до Дністра робить цю пропозицію привабливою як для тих, хто шукає дачу на літо, так і для покупців, які розглядають бюджетне житло для постійного проживання поза містом.

У перерахунку на площу вартість об'єкта складає близько 250 доларів за квадратний метр Фото: YouTube

Втім, покупцям варто враховувати, що метраж будинку невеликий, тож без ремонту чи добудови розраховувати на простір навряд чи вдасться.

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Подружжя з немовлям та маленькою донькою продемонструвало старовинну дерев'яну хату на гірському схилі, яка щойно стала їхньою власністю. Кадри нового обійстя не залишили байдужими користувачів мережі – публікація зібрала чимало теплих відгуків.

Своєю історією також поділилися автори YouTube-каналу «Мы из Бахмута». Через повномасштабну війну сім'ї довелося покинути рідне місто, проте згодом переселенці обзавелися власним житлом на Хмельниччині.

Втім, далеко не кожна історія про нерухомість викликає теплі почуття. Огляд цегляного будинку в Яготині, яким поділився рієлтор Антон (@rieltorantonantonenko), викликав справжню бурю критики серед користувачів TikTok.