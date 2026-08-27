Не $32 тисячі, а дві: люди "налетіли" на рієлтора, почувши ціну будинку в Київській області

Відео з оглядом цегляного будинку в Яготині, яке опублікував рієлтор Антон, спричинило шквал критики в TikTok (@rieltorantonantonenko). Ціна в 32 тисячі доларів за старе житло за 100 км від столиці здалася користувачам "космічною", а деякі з них прямо звинуватили продавців у спекуляції на людях, які втекли від війни.

Через особливості вимови рієлтора частина глядачів спочатку почула зовсім іншу суму – нібито йшлося про 2 тисячі доларів. "2000 гривень? Мабуть, автор помилився", – писали одні коментатори. "Я теж не зрозуміла… 2 тисячі чи 32?" – губилися інші.

Коли ж стало зрозуміло, що мова йде саме про $32 тисячі за скромний будинок, обурення лише посилилося. Що саме зачепило аудиторію, – читайте у публікації Фокусу.

Ціна будинку здивувала багатьох глядачів Фото: TikTok

"Можна квартиру в Києві купити"

Найбільше людей зачепило порівняння з ринком нерухомості столиці. Коментатори наперебій зазначали, що за подібну суму реально знайти повноцінну квартиру в Києві, а не будинок у невеликому провінційному містечку.

Відео дня

"Можна квартиру в Києві купити за таку вартість", – резюмував один із дописувачів.

Коментарі від глядачів Фото: TikTok Коментарі від глядачів Фото: TikTok

"Спочатку почула 2000, думаю – ну норм. А потім як почув 32 тисячі, то і офігіла! У Києві квартира коштує набагато дешевше, а це якийсь сарай, ще й Бог знає де за такі гроші великі!" – обурилася інша глядачка.

Пролунали і звинувачення на адресу продавців та посередників, які, за словами обурених користувачів, підняли ціни на непоказні хати, скориставшись тим, що переселенці з прифронтових областей часто не мають вибору.

Ванна у будинку Фото: TikTok

"Бариги зрозуміли, що у людей, які евакуюються з інших областей, немає вибору, і стали ціни на свої сараї навіть без ремонту піднімати. Скільки ця халабуда коштувала до 2022 року?" – пишуть в коментарях.

Що насправді пропонують

Сам рієлтор наполягає, що об'єкт того вартий і повністю готовий для проживання. Будинок площею 64 кв. м складається із зали з ламінатом, двох спалень та суміщеного санвузла з ванною й туалетом.

Із комунікацій – газовий котел та газова колонка для гарячої води, а про всяк випадок є ще й автономна груба на дровах, приховану в шафі. На ділянці у 6 соток розташувалися цегляний гараж (з автомобілем усередині), літня кухня з газом і кімнатою відпочинку, глибокий погріб, а також сад із фруктовими деревами, горіхами й виноградом.

Із комунікацій – газовий котел та газова колонка для гарячої води Фото: TikTok

Утім, навіть такий перелік не переконав більшість аудиторії. Попри повний пакет комунікацій, господарські будівлі та сад, користувачі й далі вважають ціну невиправдано завищеною для населеного пункту, розташованого за сотню кілометрів від столиці.

Більше схожих історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дизайнерка Наталка Буг залишила Київ заради невеликого села, де тепер займається фермерським господарством. У своєму блозі вона показала підписникам оселю, якій понад тисячу років – будівлю датують ще XI століттям – розповіла як про її унікальну історію, так і про побутові негаразди, з якими стикається щодня.

Інша українська пара кілька років тому зважилася на сміливий експеримент: купила старий занедбаний будинок у селі всього за 8300 гривень. Із того часу подружжя веде блог, де крок за кроком показує, як реставрує хату, і розповідає, наскільки сильно змінилося їхнє життя після переїзду з мегаполіса.

А оператор Вадим Ключник разом із дружиною Олесею та дітьми вирішили переїхати ще далі – аж до сільської Португалії. У своєму маєтку чоловік показав село, яке тепер стало новою домівкою для всієї родини.