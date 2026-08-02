Жінці продали найгіршу хату в селі за $1000: тепер всі сусіди заздрять (фото)

Дизайнерка поділилася досвідом реновації старої будівлі 1950-х років. Більшість оздоблення та навіть опалювальну піч вона зробила власними руками.

Переїзд із шумного міста в тихе село – тренд, який дедалі більше набирає популярності в Україні. Ландшафтна дизайнерка Уляна вирішила кардинально змінити спосіб життя і придбала занедбану сільську хату 1950-х років всього за $1000. Про трансформацію старої будівлі на сучасне житло, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Попри досвід життя за кордоном, Уляна свідомо обрала спокійний та сповільнений темп сільського життя поруч із лісом та річкою. Жінка працює онлайн, що дає їй змогу самостійно планувати день і розвивати власний творчий простір.

Реконструкція хати в селі

Загальна площа будинку становить близько 50 квадратних метрів. Коли Уляна придбала ділянку, помешкання було в занедбаному стані з низькими глиняними стелями.

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Господиня повністю демонтувала стару глиняну стелю, встановивши нові дерев'яні балки, дошки та якісний утеплювач. За допомогою нових стін стару хату з'єднали з прилеглою господарською будівлею. У результаті з'явився просторий передпокій та окрема гардеробна.

Хата в селі до ремонту Фото: YouTube

Важку та брудну роботу виконували найняті майстри, а декоративне оздоблення, укладання плитки та фарбування Уляна взяла на себе.

Інтер'єр у стилі прованс

Внутрішній простір виконаний у форматі світлої студії, де кожна деталь продумана для комфортного проживання однієї людини або пари.

Піч власними руками: коли запрошений пічник не зміг реалізувати задум господарки, Уляна вивчила схеми в мережі та самостійно виклала піч-камін. Вона не лише створює затишок, а й повноцінно обігріває санвузол у зимовий період.

Уляна оформила інтер'єр у стилі прованс Фото: YouTube

Кухонний гарнітур зібраний із простих матеріалів, а в основі зонального столу – реставрований старий буфет, у який врізали варильну поверхню. У невеликому еркері облаштували приватну зону з розкладним диваном та казковою підсвіткою.

"Кухня зроблена з палок, гіпсокартону, полиць – дуже зручно та невибагливо. А старий буфет перетворився на робочу зону, куди ми просто врізали варильну поверхню", – зазначає жінка.

Робоче місце Уляни, господині будинку Фото: YouTube

Дизайнерка активно використовує знахідки з природи та вторинні матеріали. Наприклад, раму для дзеркала вона зробила з кукурудзяного листя, вазою став відмитий скляний бутель, знайдений у лісі, а композиції для інтер'єру зібрані із сухих гілок та билинок.

Плани на майбутнє

На досягнутому господарка зупинятися не планує. Наразі триває перебудова колишнього сараю на світлий гостьовий будиночок із м'якими гнучкими формами – там уже встановили нові вікна та двері.

Квіти біля сільської хати Фото: YouTube

Також Уляна закладає майбутній колекційний сад, де рослини поки що висаджені по колірних зонах (фіолетова, червона, жовта клумби) для зручності поливу, а з часом формуватимуть повноцінний ландшафтний ансамбль.

За словами дизайнерки, подібні проєкти не потребують одномоментних колосальних бюджетів: ремонт можна робити поступово, орієнтуючись на власні можливості та натхнення.

Також Уляна закладає майбутній колекційний сад Фото: YouTube

"Життя в селі мені сподобалось, тому що я маю простір для натхнення природою: тут поряд ліс, річка… Це ціла філософія життя на природі, бо кожний твій день дуже помірний, дуже спокійний. Ти можеш собі дозволити полінуватися, погуляти. За тобою ніхто не стоїть, ти сам у себе не стоїш із палкою, що треба якийсь успіх чи якісь досягнення. Ні: є натхнення – робиш, немає – не робиш", – розповідає господиня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дизайнерка Наталка Буг переїхала з Києва до невеликого села, де нині займається фермерством. Вона показала своїм підписникам домівку віком понад тисячу років – будівлю датують XI століттям, – і розповіла не тільки про її незвичну історію, а й про побутові труднощі, з якими доводиться мати справу.

Ще одна пара кілька років тому наважилася на незвичний крок: придбала старий занедбаний будинок у сільській місцевості лише за 8300 гривень. Відтоді подружжя веде блог, у якому демонструє поетапну реставрацію хати та ділиться тим, як змінилося їхнє життя після переїзду з міста.

А оператор Вадим Ключник разом із дружиною Олесею та дітьми вирішили оселитися ще далі від міста – родина перебралася до маєтку в сільській Португалії. Чоловік показав кадри села, яке тепер стало домівкою для всієї сім'ї.