Є газ і світло: чоловік продає хату в селі за $3000 – люди обурені (фото, відео)

Денис розмістив оголошення про продаж будинку в селі. Об’єкт нерухомості розташований у селищі Манківка Уманського р-ну Черкаської області.

Чоловік провів екскурсію територією, щоб показати всі переваги цієї ділянки. За його чоловіка, поруч розташована лікарня. Як на це відреагували потенційні покупці, – читайте у публікації Фокусу.

"За таку суму, як я продаю цей будинок, вам навіть ніхто не підключить електрику із газом. Тут газ є, світло є, земельна ділянка приватизована. З документами повний порядок. Будь-яке оформлення. Асфальтований під’їзд. Центр села", – розповідає Денис.

Будинок під знесення

Сам будинок – під знесення. Земельна ділянка рівна, що полегшить будівництва в майбутньому. На території висаджені горіхи.

"Також продається сусідня ділянка. Якщо викупити дві ділянки вийде ділянка 23 "сотки" приватизованої землі", – додає він.

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Втім, глядачів така пропозиція не переконала.

Що пишуть люди

"Десять тисяч гривень – стеля", – написав один користувач. "А який сенс у тому газі та світлі, якщо будинок під знесення? Це все нові проєкти: треба пройти 7 кіл пекла, поки не вирішиш бюрократичні питання, а потім ще 2 – це саме будівництво; зараз не вигідно будувати з нуля", – додав наступний. "Нині газ не актуально, і за таку суму землі повинно бути більше гектара", – зазначив ще хтось. "Газ є, світло є, будинку немає", "А де будинок – це сарай", – коментують інші.

Що пишуть люди в коментарях Фото: TikTok

Хоча знайшлись й ті, хто достойно оцінив ділянку з будинком: "Насправді це дуже і дуже дешево один тільки газ більше 3 тисяч коштує – провести і підключити".

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