Есть газ и свет: мужчина продает дом в деревне за $3000 — люди возмущены (фото, видео)

Денис разместил объявление о продаже дома в деревне. Объект недвижимости расположен в селе Манковка Уманского района Черкасской области.

Мужчина провёл экскурсию по территории, чтобы показать все преимущества этого участка. По его словам, рядом находится больница. Как на это отреагировали потенциальные покупатели — читайте в публикации Фокуса.

"За ту сумму, за которую я продаю этот дом, вам даже никто не подключит электричество и газ. Здесь есть газ, есть свет, земельный участок приватизирован. С документами полный порядок. Любое оформление. Асфальтированный подъезд. Центр села", – рассказывает Денис.

Дом под снос

Сам дом — под снос. Земельный участок ровный, что облегчит строительство в будущем. На территории посажены орехи.

"Также продается соседний участок. Если выкупить оба участка, получится участок площадью 23 "сотки" приватизированной земли", — добавляет он.

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Впрочем, зрителей такое предложение не убедило.

Что пишут люди

"Десять тысяч гривен — это предел", — написал один пользователь. "А какой смысл в газе и электричестве, если дом под снос? Это все новые проекты: нужно пройти 7 кругов ада, пока не решишь бюрократические вопросы, а потом еще 2 – это само строительство; сейчас невыгодно строить с нуля", – добавил следующий. "Сейчас газ не актуален, и за такую сумму земли должно быть больше гектара", — отметил ещё кто-то. "Газ есть, свет есть, дома нет", "А где дом — это сарай", — комментируют другие.

Что пишут люди в комментариях Фото: TikTok

Хотя нашлись и те, кто по достоинству оценил участок с домом: "На самом деле это очень и очень дешево — один только газ стоит больше 3 тысяч — провести и подключить".

Напомним, ранее Фокус писал:

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