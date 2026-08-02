Женщине продали худший дом в деревне за $1000: теперь все соседи ей завидуют (фото)

Дизайнер поделилась опытом реновации старого здания 1950-х годов. Большую часть отделки и даже печь для отопления она сделала своими руками.

Переезд из шумного города в тихую деревню — тренд, который становится все более популярным в Украине. Ландшафтный дизайнер Ульяна решила кардинально изменить образ жизни и приобрела заброшенный сельский дом 1950-х годов всего за $1000. О преобразовании старого здания в современное жилье — читайте далее в материале Фокуса.

Несмотря на опыт жизни за границей, Ульяна сознательно выбрала спокойный и неспешный ритм сельской жизни рядом с лесом и рекой. Женщина работает онлайн, что позволяет ей самостоятельно планировать свой день и развивать собственное творчество.

Реконструкция дома в деревне

Общая площадь дома составляет около 50 квадратных метров. Когда Ульяна приобрела участок, дом находился в запущенном состоянии с низкими глиняными потолками.

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Хозяйка полностью демонтировала старый глиняный потолок, установив новые деревянные балки, доски и качественный утеплитель. С помощью новых стен старый дом соединили с прилегающим хозяйственным зданием. В результате появилась просторная прихожая и отдельная гардеробная.

Дом в деревне, требующий ремонта Фото: YouTube

Тяжелую и грязную работу выполняли нанятые мастера, а декоративную отделку, укладку плитки и покраску Ульяна взяла на себя.

Интерьер в стиле прованс

Внутреннее пространство оформлено в стиле светлой студии, где каждая деталь продумана для комфортного проживания одного человека или пары.

Печь своими руками: когда приглашенный печник не смог воплотить замысел хозяйки, Ульяна изучила схемы в интернете и самостоятельно построила печь-камин. Она не только создает уют, но и полноценно обогревает санузел в зимний период.

Ульяна оформила интерьер в стиле прованс Фото: YouTube

Кухонный гарнитур собран из простых материалов, а в основе зонального стола — отреставрированный старинный буфет, в который встроили варочную поверхность. В небольшом эркере обустроили уютный уголок с раскладным диваном и сказочной подсветкой.

"Кухня сделана из брусьев, гипсокартона и полок — очень удобно и неприхотливо. А старый буфет превратился в рабочую зону, в которую мы просто встроили варочную поверхность", — отмечает женщина.

Рабочее место Ульяны, хозяйки дома Фото: YouTube

Дизайнер активно использует находки из природы и вторичные материалы. Например, раму для зеркала она сделала из кукурузных листьев, в качестве вазы послужила вымытая стеклянная бутыль, найденная в лесу, а композиции для интерьера собраны из сухих веток и травинок.

Планы на будущее

Хозяйка не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас идет перестройка бывшего сарая в светлый гостевой домик с плавными изгибами — там уже установили новые окна и двери.

Цветы возле деревенского дома Фото: YouTube

Кроме того, Ульяна разбивает будущий коллекционный сад, где растения пока высажены по цветовым зонам (фиолетовая, красная, желтая клумбы) для удобства полива, а со временем они будут формировать полноценный ландшафтный ансамбль.

По словам дизайнера, подобные проекты не требуют сразу огромных бюджетов: ремонт можно проводить постепенно, ориентируясь на собственные возможности и вдохновение.

Кроме того, Ульяна разбивает будущий коллекционный сад Фото: YouTube

"Жизнь в деревне мне понравилась, потому что здесь у меня есть пространство для вдохновения природой: рядом лес, река… Это целая философия жизни на природе, ведь каждый твой день проходит очень размеренно, очень спокойно. Ты можешь позволить себе полениться, погулять. За тобой никто не следит, ты сам себя не гонишь, требуя какого-то успеха или каких-то достижений. Нет: есть вдохновение — делаешь, нет — не делаешь", — рассказывает хозяйка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дизайнер Наталья Буг переехала из Киева в небольшую деревню, где сейчас занимается фермерством. Она показала своим подписчикам дом возрастом более тысячи лет — здание датируется XI веком — и рассказала не только о его необычной истории, но и о бытовых трудностях, с которыми приходится сталкиваться.

Еще одна пара несколько лет назад решилась на необычный шаг: приобрела старый заброшенный дом в сельской местности всего за 8300 гривен. С тех пор супруги ведут блог, в котором демонстрируют поэтапную реставрацию дома и делятся тем, как изменилась их жизнь после переезда из города.

А оператор Вадим Ключник вместе с женой Олесей и детьми решили поселиться еще дальше от города — семья переехала в усадьбу в сельской местности Португалии. Мужчина показал кадры деревни, которая теперь стала домом для всей семьи.