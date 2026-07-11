Дом за $4 тысячи, мимо которого все проходили, стал самым красивым местом в селе (фото)
Заброшенный дом в деревне может показаться неудачной покупкой, но супруги из Киевской области увидели в этом потенциал. После нескольких лет ремонта дом не узнают даже соседи.
32-летняя Виктория Ушакова вместе с мужем, 35-летним Дмитрием, приобрели очень скромный дом в Киевской области. Несмотря на то, что окрестности очень красивые, паре предстоял капитальный ремонт и благоустройство территории.
Со временем новые хозяева заменили практически всё: старую крышу, окна, двери, отдельно занялись благоустройством фасада, а также ремонтом внутри дома. Сейчас дом не узнать: уютный двор, газон, бассейн и много цветов. Своим опытом супруги делятся в беседе с Фокусом.Важно
Почему вы решились купить старый дом в деревне?
– На самом деле это была мечта моего мужа. Он профессиональный художник-живописец — учился в НАОМА. Еще будучи студентом, он приезжал в эти места на пленэры, чтобы рисовать картины. Тогда и решил: "Когда-нибудь у меня здесь будет дом". Это место действительно невероятное: леса, река, озёра – природа, в которую влюбляешься с первого взгляда. Так сложилось, что рядом уже была дача моих родителей. Позже судьба подарила нам возможность купить соседний участок со старым домом, и мечта моего мужа стала реальностью.
Решающий шанс
Как выбирали дом?
– Это тоже очень интересная история. Мы как раз вернулись с отдыха в Доминикане, и мой дедушка сказал, что соседка продает дом по очень выгодной цене. Когда мы его увидели, то сразу поняли — это именно то, что мы искали. Самое интересное, что в детстве я с бабушкой часто приходила в этот двор смотреть на кроликов. И помню странное ощущение, будто когда-нибудь это место станет моим. Прошло много лет – и именно так всё и случилось. До сих пор считаю это одним из самых удивительных совпадений в своей жизни.
Сколько стоил дом? Где он находится?
– Наш дом находится в Киевской области. Мы до сих пор называем его дачей — просто по привычке. Покупали его как загородный дом для отдыха, но со временем настолько влюбились в это место, что поняли: хотим жить здесь постоянно. После многих лет жизни в Киеве почувствовали настоящий комфорт и спокойствие.
На момент покупки дом вместе с 60 "сотками" земли и подключенным газом стоил всего 4 тысячи долларов. Сейчас такие цены кажутся почти нереальными. Нам очень повезло — иногда даже кажется, что это была судьба.
Дом для себя
А сколько ушло на ремонт?
– Если честно, мы уже давно перестали считать. Реновация старого дома почти всегда обходится дороже, чем кажется вначале, и зачастую даже дороже, чем новое строительство.
Мы по-прежнему продолжаем благоустраивать дом и территорию, но делаем это не для продажи и не в качестве инвестиции. Мы создаем дом для себя, поэтому каждое решение принимаем с мыслью о комфорте, красоте и удовольствии от жизни.
Что было самым сложным?
– Окунуться в совершенно новую для нас сферу. Мужу пришлось разобраться во всех строительных процессах, ведь найти действительно хороших мастеров оказалось гораздо сложнее, чем мы ожидали. Из-за этого многие работы мы выполняли собственными силами. Это отнимало больше времени и сил, зато дало бесценный опыт и ещё больше привязало нас к этому месту.
Лучшее решение в жизни
Вы не жалеете о своём решении?
– Ни разу. Без преувеличения, это одно из лучших решений в нашей жизни. Сегодня мы живём на лоне природы, имея все современные удобства. Работаем удалённо, поэтому можем наслаждаться этим местом каждый день.
Лично для меня настоящий отдых — это уход за садом и обустройство ландшафта. Мы купаемся в бассейне, готовим блюда на гриле, проводим вечера на террасе и каждый раз ловим себя на мысли, что когда-то даже не могли представить, что будем жить именно так.
Иногда самые большие мечты начинаются со старого дома, мимо которого большинство людей просто проехало бы мимо.
Еще больше интересных историй
Напомним, ранее Фокус писал:
- Назарий, называющий себя послом Гуцульского края, обнаружил высоко в горах усадьбу 90-летней бабушки Марии Гирковой, проживающей в приселку Перениз недалеко от Яремче.
- Алина из Днепропетровской области приобрела дом в селе недалеко от Кривого Рога и провела для подписчиков экскурсию, рассказав как о плюсах, так и о минусах своей покупки.
Учительница математики Эльмира решилась купить старый дом в деревне и начать там новую жизнь. Вместе с семьёй она собственноручно делает ремонт и делится с подписчиками полезными советами.