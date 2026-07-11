Дом за $4 тысячи, мимо которого все проходили, стал самым красивым местом в селе (фото)

Заброшенный дом в деревне может показаться неудачной покупкой, но супруги из Киевской области увидели в этом потенциал. После нескольких лет ремонта дом не узнают даже соседи.

32-летняя Виктория Ушакова вместе с мужем, 35-летним Дмитрием, приобрели очень скромный дом в Киевской области. Несмотря на то, что окрестности очень красивые, паре предстоял капитальный ремонт и благоустройство территории.

Со временем новые хозяева заменили практически всё: старую крышу, окна, двери, отдельно занялись благоустройством фасада, а также ремонтом внутри дома. Сейчас дом не узнать: уютный двор, газон, бассейн и много цветов. Своим опытом супруги делятся в беседе с Фокусом.

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Дом в деревне, требующий ремонта Фото: Виктория Ушакова

Почему вы решились купить старый дом в деревне?

– На самом деле это была мечта моего мужа. Он профессиональный художник-живописец — учился в НАОМА. Еще будучи студентом, он приезжал в эти места на пленэры, чтобы рисовать картины. Тогда и решил: "Когда-нибудь у меня здесь будет дом". Это место действительно невероятное: леса, река, озёра – природа, в которую влюбляешься с первого взгляда. Так сложилось, что рядом уже была дача моих родителей. Позже судьба подарила нам возможность купить соседний участок со старым домом, и мечта моего мужа стала реальностью.

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Решающий шанс

Как выбирали дом?

– Это тоже очень интересная история. Мы как раз вернулись с отдыха в Доминикане, и мой дедушка сказал, что соседка продает дом по очень выгодной цене. Когда мы его увидели, то сразу поняли — это именно то, что мы искали. Самое интересное, что в детстве я с бабушкой часто приходила в этот двор смотреть на кроликов. И помню странное ощущение, будто когда-нибудь это место станет моим. Прошло много лет – и именно так всё и случилось. До сих пор считаю это одним из самых удивительных совпадений в своей жизни.

Многие работы хозяева выполняли своими руками Фото: Виктория Ушакова

Сколько стоил дом? Где он находится?

– Наш дом находится в Киевской области. Мы до сих пор называем его дачей — просто по привычке. Покупали его как загородный дом для отдыха, но со временем настолько влюбились в это место, что поняли: хотим жить здесь постоянно. После многих лет жизни в Киеве почувствовали настоящий комфорт и спокойствие.

Виктория в какой-то момент перестала считать деньги, потраченные на ремонт Фото: Виктория Ушакова

На момент покупки дом вместе с 60 "сотками" земли и подключенным газом стоил всего 4 тысячи долларов. Сейчас такие цены кажутся почти нереальными. Нам очень повезло — иногда даже кажется, что это была судьба.

Дом для себя

А сколько ушло на ремонт?

– Если честно, мы уже давно перестали считать. Реновация старого дома почти всегда обходится дороже, чем кажется вначале, и зачастую даже дороже, чем новое строительство.

Теперь дом не узнают даже соседи Фото: Виктория Ушакова

Мы по-прежнему продолжаем благоустраивать дом и территорию, но делаем это не для продажи и не в качестве инвестиции. Мы создаем дом для себя, поэтому каждое решение принимаем с мыслью о комфорте, красоте и удовольствии от жизни.

Что было самым сложным?

– Окунуться в совершенно новую для нас сферу. Мужу пришлось разобраться во всех строительных процессах, ведь найти действительно хороших мастеров оказалось гораздо сложнее, чем мы ожидали. Из-за этого многие работы мы выполняли собственными силами. Это отнимало больше времени и сил, зато дало бесценный опыт и ещё больше привязало нас к этому месту.

Лучшее решение в жизни

Вы не жалеете о своём решении?

– Ни разу. Без преувеличения, это одно из лучших решений в нашей жизни. Сегодня мы живём на лоне природы, имея все современные удобства. Работаем удалённо, поэтому можем наслаждаться этим местом каждый день.

Бассейн возле дома Фото: Виктория Ушакова

Лично для меня настоящий отдых — это уход за садом и обустройство ландшафта. Мы купаемся в бассейне, готовим блюда на гриле, проводим вечера на террасе и каждый раз ловим себя на мысли, что когда-то даже не могли представить, что будем жить именно так.

Дом после капитального ремонта Фото: Виктория Ушакова Дом после капитального ремонта Фото: Виктория Ушакова

Иногда самые большие мечты начинаются со старого дома, мимо которого большинство людей просто проехало бы мимо.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал:

Назарий, называющий себя послом Гуцульского края, обнаружил высоко в горах усадьбу 90-летней бабушки Марии Гирковой, проживающей в приселку Перениз недалеко от Яремче.

Алина из Днепропетровской области приобрела дом в селе недалеко от Кривого Рога и провела для подписчиков экскурсию, рассказав как о плюсах, так и о минусах своей покупки.

Учительница математики Эльмира решилась купить старый дом в деревне и начать там новую жизнь. Вместе с семьёй она собственноручно делает ремонт и делится с подписчиками полезными советами.