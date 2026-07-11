Хата за $4 тисячі, повз яку всі проходили, стала найкрасивішим місцем у селі (фото)

Занедбана хата в селі може здатися невдалою покупкою, але подружжя з Київщини побачило в цьому потенціал. Після кілька років ремонту будинок не впізнають навіть сусіди.

32-річна Вікторія Ушакова разом із чоловіком, 35-річним Дмитром, придбали дуже скромний будинок на Київщині. Попри те, що місцевість довкола дуже гарна, на пару чекав капітальний ремонт та облаштування прибудинкової території.

З часом нові господарі замінили практично все: старий дах, вікна, двері, окремо зайнялись утопленням фасаду, а також ремонтом всередині оселі. Зараз помешкання не впізнати: затишне подвір’я, газон, басейн і багато квітів. Своїм досвідом подружжя ділиться у розмові із Фокусом.

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Будинок в селі до ремонту Фото: Вікторія Ушакова

Чому ви наважилися купити стару хату в селі?

– Насправді це була мрія мого чоловіка. Він професійний художник-живописець – навчався в НАОМА. Ще студентом приїжджав у ці місця на пленери писати картини. Тоді й вирішив: "Колись у мене тут буде будинок". Це місце справді неймовірне: ліси, річка, озера – природа, яка закохує з першого погляду. Так склалося, що поруч уже була дача моїх батьків. Згодом доля подарувала нам можливість купити сусідню ділянку зі старою хатою, тож мрія чоловіка стала реальністю.

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Доленосний шанс

Як обирали будинок?

– Це теж дуже цікава історія. Ми саме повернулися з відпочинку в Домінікані, і мій дідусь сказав, що сусідка продає будинок за дуже гарною ціною. Коли побачили його, то відразу зрозуміли – це саме те, що ми шукали. Найцікавіше, що в дитинстві я із бабусею часто приходила в цей двір дивитися на кроликів. І пам’ятаю дивне відчуття, ніби колись це місце стане моїм. Минуло багато років – і саме так усе й сталося. Досі вважаю це одним із найдивовижніших збігів у своєму житті.

Багато робіт господарі виконували власноруч Фото: Вікторія Ушакова

Скільки коштував будинок? Де він розташований?

– Наш будинок знаходиться в Київській області. Ми досі називаємо його дачею – просто за звичкою. Купували його як заміський будинок для відпочинку, але з часом настільки закохалися в це місце, що зрозуміли: хочемо жити тут постійно. Після багатьох років життя в Києві відчули справжній комфорт і спокій.

Вікторія в якийсь момент перестала рахувати гроші, витрачені на ремонт Фото: Вікторія Ушакова

На момент покупки будинок разом із 60 "сотками" землі та підведеним газом коштував лише 4 тисячі доларів. Зараз такі ціни здаються майже нереальними. Нам дуже пощастило – іноді навіть здається, що це була доля.

Дім для себе

А скільки пішло на ремонт?

– Якщо чесно, ми вже давно перестали рахувати. Реновація старого будинку майже завжди обходиться дорожче, ніж здається на початку, і часто навіть дорожче, ніж нове будівництво.

Тепер будинок не впізнають навіть сусіди Фото: Вікторія Ушакова

Досі продовжуємо вдосконалювати будинок і територію, а ле робимо це не для продажу чи інвестиції. Ми створюємо дім для себе, тому кожне рішення приймаємо з думкою про комфорт, красу та задоволення від життя.

Що було найважче?

– Зануритися в абсолютно нову для нас сферу. Чоловікові довелося розібратися в усіх будівельних процесах, адже знайти справді хороших майстрів виявилося набагато важче, ніж ми очікували. Через це багато робіт виконували власноруч. Це займало більше часу й сил, зате дало безцінний досвід і ще більше прив’язало нас до цього місця.

Найкраще рішення у житті

Чи не шкодуєте про своє рішення?

– Жодного разу. Без перебільшення, це одне з найкращих рішень у нашому житті. Сьогодні живемо серед природи, маючи всі сучасні зручності. Працюємо віддалено, тому можемо насолоджуватися цим місцем щодня.

Басейн біля будинку Фото: Вікторія Ушакова

Особисто для мене справжній відпочинок – це догляд за садом і створення ландшафту. Ми купаємося в басейні, готуємо страви на грилі, проводимо вечори на терасі й щоразу ловимо себе на думці, що колись навіть не могли уявити, що житимемо саме так.

Будинок після масштабного ремонту Фото: Вікторія Ушакова Будинок після масштабного ремонту Фото: Вікторія Ушакова

Іноді найбільші мрії починаються зі старої хати, яку більшість людей просто проїхала б повз.

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Аліна з Дніпропетровщини придбала будинок у селі неподалік Кривого Рогу та провела для підписників екскурсію, розповівши як про плюси, так і про мінуси своєї покупки.

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