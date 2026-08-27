Не $32 тысячи, а две: люди "набросились" на риелтора, услышав цену дома в Киевской области

Видео с обзором кирпичного дома в Яготине, которое опубликовал риэлтор Антон, вызвало шквал критики в TikTok (@rieltorantonantonenko). Цена в 32 тысячи долларов за старое жилье в 100 км от столицы показалась пользователям "космической", а некоторые из них прямо обвинили продавцов в спекуляции на беженцах, спасающихся от войны.

Из-за особенностей произношения риэлтора часть зрителей сначала услышала совсем другую сумму – якобы речь шла о 2 тысячах долларов. "2000 гривен? Наверное, автор ошибся", – писали одни комментаторы. "Я тоже не поняла… 2 тысячи или 32?" – терялись в догадках другие.

Когда же стало ясно, что речь идет именно о 32 тысячах долларов за скромный дом, возмущение только усилилось. Что именно задело аудиторию – читайте в публикации Фокуса.

Цена дома удивила многих зрителей Фото: TikTok

"Можно купить квартиру в Киеве"

Больше всего людей задело сравнение с рынком недвижимости столицы. Комментаторы в один голос отмечали, что за такую сумму реально найти полноценную квартиру в Киеве, а не дом в небольшом провинциальном городке.

Відео дня

"За такую сумму можно купить квартиру в Киеве", – подытожил один из авторов комментариев.

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Сначала услышала 2000, подумала – ну, нормально. А потом, когда услышала 32 тысячи, то и ошеломилась! В Киеве квартира стоит гораздо дешевле, а это какой-то сарай, да еще и Бог знает где за такие большие деньги!" – возмутилась другая зрительница.

Прозвучали также обвинения в адрес продавцов и посредников, которые, по словам возмущенных пользователей, завысили цены на неприглядные дома, воспользовавшись тем, что переселенцы из прифронтовых областей зачастую не имеют выбора.

Ванна в доме Фото: TikTok

"Спекулянты поняли, что у людей, эвакуирующихся из других областей, нет выбора, и стали поднимать цены даже на свои сараи без ремонта. Сколько эта лачуга стоила до 2022 года?" – пишут в комментариях.

Что на самом деле предлагают

Сам риэлтор утверждает, что объект того стоит и полностью готов к проживанию. Дом площадью 64 кв. м состоит из гостиной с ламинатом, двух спален и совмещенного санузла с ванной и туалетом.

Из инженерных сетей – газовый котел и газовая колонка для горячей воды, а на всякий случай есть ещё и автономная дровяная печь, спрятанная в шкафу. На участке площадью 6 соток расположены кирпичный гараж (с автомобилем внутри), летняя кухня с газом и комнатой отдыха, глубокий погреб, а также сад с фруктовыми деревьями, ореховыми деревьями и виноградом.

Из инженерных систем – газовый котел и газовая колонка для горячей воды Фото: TikTok

Впрочем, даже такой перечень не убедил большую часть аудитории. Несмотря на полный набор коммуникаций, хозяйственные постройки и сад, пользователи по-прежнему считают цену неоправданно завышенной для населенного пункта, расположенного в ста километрах от столицы.

Еще больше похожих историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дизайнер Наталья Буг покинула Киев ради небольшого села, где теперь занимается фермерством. В своём блоге она показала подписчикам дом, которому более тысячи лет – здание датируют ещё XI веком – и рассказала как о его уникальной истории, так и о бытовых неудобствах, с которыми сталкивается каждый день.

Другая украинская пара несколько лет назад решилась на смелый эксперимент: купила старый заброшенный дом в деревне всего за 8300 гривен. С тех пор супруги ведут блог, где шаг за шагом показывают, как реставрируют дом, и рассказывают, насколько сильно изменилась их жизнь после переезда из мегаполиса.

А оператор Вадим Ключник вместе с женой Олесей и детьми решили переехать ещё дальше – аж в сельскую Португалию. В своём поместье мужчина показал деревню, которая теперь стала новым домом для всей семьи.