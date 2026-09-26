Женщина купила 100-летний дом в Карпатах за $13 тысяч: теперь там настоящий рай (фото)

Четыре года назад киевская блогерша Марта решилась на кардинальный поворот в жизни – променяла городскую суету на горную тишину. За $13 тысяч она приобрела заброшенный столетний дом с гектаром земли в Карпатах, который простоял без хозяев 12 лет.

Сегодня это место – пример того, как своими руками и терпением можно превратить руины в настоящий рай для души. Фокус обратил внимание на опыт блогерши.

Покинуть мегаполис и поселиться среди карпатских склонов – замысел, достойный киносценария. Впрочем, для Марты это не фантазия, а повседневная реальность. Четыре года назад она решилась на переезд и приобрела аутентичную хату вместе с гектаром земли, заплатив за нее $13 тысяч.

Прежде чем превратиться в уютное убежище в стиле "медленной жизни", здание прошло долгий и изнурительный путь реставрации.

Дом без хозяина: 12 лет упадка

Дом простоял пустым более десяти лет, и это сказалось на его состоянии. Ни водопровода, ни канализации – в доме не было никаких элементарных удобств. Все приходилось делать своими руками, шаг за шагом возвращая жизнь в старые стены.

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Обзор дома в Карпатах Фото: Instagram

Об этом периоде владельцы вспоминают без прикрас: "Там никто не жил 12 лет, поэтому дом был запущен. Работы было очень много… и не самой приятной".

Первые недели пара провела в буквально спартанских условиях – ночевала среди старой мебели, запыленных ковров и груд хлама. Но, несмотря на все трудности, они не сдавались: к восстановлению дома приступали с энтузиазмом и верой в результат.

Самый сложный этап

Реставрация оказалась настоящим испытанием на выносливость – самым длительным и самым сложным этапом всей истории. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут: сегодня трудно узнать в уютном доме бывшую руину.

Дом после ремонта Фото: Instagram

После четырех лет жизни в горах это здание, которое круглый год находилось в запущенном состоянии, превратилось в настоящее произведение эко-стиля.

Светлые стены, сохранившаяся аутентичность старинных печей, удачно сочетающаяся с минималистичным декором и предметами ручной работы.

В доме появилась уютная кухня с глиняной посудой, старинная столовая для теплых семейных вечеров и атмосферная ванная комната с видом на зеленые карпатские склоны.

Участок возле дома Фото: Instagram

На гектаре земли обустроили зоны отдыха под тентами посреди цветущего сада – здесь можно покачаться в гамаке с книгой или понаблюдать, как солнце садится за горы.

Сегодня Марта ведет собственный блог об осознанной повседневной жизни в горах, неторопливых ритуалах, телесных терапевтических практиках и единении с природными стихиями. Ее история – живое подтверждение того, что перемен не стоит бояться: если мечта по-настоящему наболела, она того стоит, сколько бы сил на нее ни ушло.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В селе Стриганцы Ивано-Франковского района выставлен на продажу кирпичный дом площадью 46 кв. м вместе с приусадебным участком – почти 21 сотка.

Еще одной историей поделились авторы YouTube-канала "Мы из Бахмута". Из-за полномасштабной войны семье пришлось покинуть родной город, однако впоследствии переселенцы смогли обустроить собственное жилье в Хмельницкой области.

Впрочем, не все сюжеты о недвижимости вызывают в сети теплые эмоции. Так, обзор кирпичного дома в Яготине, которым поделился риэлтор Антон (@rieltorantonantonenko), вызвал настоящую волну критики среди пользователей TikTok.