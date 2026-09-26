Жінка купила 100-річну хату в Карпатах за $13 тисяч: тепер там рай (фото)

Чотири роки тому київська блогерка Марта наважилась на крутий поворот у житті – проміняла міську метушню на гірську тишу. За $13 тисяч доларів вона придбала занедбану столітню хату з гектаром землі в Карпатах, яка простояла без господарів 12 років.

Сьогодні це місце – приклад того, як руками і терпінням можна перетворити руїну на справжній рай для душі. Фокус звернув увагу на досвід блогерки.

Покинути мегаполіс і оселитися серед карпатських схилів – задум, гідний кіносценарію. Утім, для Марти це не фантазія, а щоденна реальність. Чотири роки тому вона зважилась на переїзд і придбала автентичну хату разом із гектаром землі, заплативши за неї $13 тисяч.

Перш ніж стати затишним прихистком у стилі "повільного життя", будівля пройшла довгий і виснажливий шлях відновлення.

Хата без господаря: 12 років занепаду

Оселя стояла порожньою більше десятиліття, і це далося взнаки. Ані водопроводу, ані каналізації – жодних базових зручностей будинок не мав. Усе доводилося робити власними руками, крок за кроком повертаючи життя в старі стіни.

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Огляд будинку в Карпатах Фото: Instagram

Про той період власники згадують без прикрас: "Там ніхто не жив 12 років, тому стан був занедбаний. Роботи було дуже багато… і не найприємнішої".

Перші тижні пара провела в буквально спартанських умовах – ночувала серед старих меблів, запилюжених килимів і завалів мотлоху. Та попри всі труднощі, руки в них не опускалися: до відновлення хати бралися з ентузіазмом і вірою в результат.

Найважчий етап

Реставрація виявилася справжнім випробуванням на витримку – найдовшим і найважчим етапом усієї історії. Але, як то кажуть, терпіння й труд усе перетруть: сьогодні важко впізнати в затишному домі колишню руїну.

Будинок після ремонту Фото: Instagram

Після чотирьох років життя в горах цілорічно занедбана будівля перетворилася на справжній витвір еко-стилю.

Світлі стіни, збережена автентика старих печей, що вдало поєднується з мінімалістичним декором і речами ручної роботи.

У домі з'явилася затишна кухня з глиняним посудом, старовинна їдальня для теплих родинних вечорів та атмосферна ванна кімната з видом на зелені карпатські схили.

Ділянка біля будинку Фото: Instagram

На гектарі землі облаштували зони відпочинку під тентами серед квітучого саду – тут можна погойдатись у гамаку з книжкою або спостерігати, як сонце сідає за гори.

Сьогодні Марта веде власний блог про усвідомлену рутину в горах, повільні ритуали, тілесні терапевтичні практики та єднання з природними стихіями. Її історія – живе підтвердження того, що змін не варто боятися: якщо мрія по-справжньому наболіла, вона того варта, скільки б сил на неї не пішло.

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