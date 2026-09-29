Українець купив будинок у Карпатах за $13 тисяч: всередині чекав сюрприз (фото)

Історія перетворення занедбаної карпатської оселі на комфортний будинок стала хітом українських соцмереж і розпалила дискусію.

Усе більше українців замість міської квартири обирають сільські хати на заході країни, але, як показує цей приклад, "дешева" нерухомість може вартувати чимало. Про проєкт розповів блогер illyakovalchuk на своїй сторінці. Фокус звернув увагу на його історію.

Блогер купив стару хату в Карпатах Фото: Instagram Блогер купив стару хату в Карпатах Фото: Instagram

Блогер придбав покинутий будинок у серці Карпат за 13 500 доларів. Головний сюрприз чекав на нього вже під час відновлення. Як він зізнався в коментарях під дописом, ремонт і модернізація коштували майже втричі більше, ніж сама хата.

Основні кошти пішли не на квадратні метри, а на відновлення оселі. Довелося зміцнювати конструкцію, поєднувати автентичні елементи із сучасним утепленням, прокладати комунікації та створювати інтер'єр, який вписується в гірський пейзаж.

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Хата в Карпатах після ремонту Фото: Instagram Хата в Карпатах після ремонту Фото: Instagram

"Я купив стару хату в Карпатах за 13 500 доларів, і ось що з цього вийшло. Якщо коротко, то ми зробили з нього повноцінний будинок. Тут є комфортний санвузол, велика кухня, старі печі і загалом усе, що необхідно для перебування протягом всього року.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

І на цьому моя історія не завершилася. Зараз я допомагаю іншим людям знайти свою хатинку в Карпатах і супроводжую їх у всіх процесах: від пошуку до архітектурного проєкту і до реновації чи будівництва. І якщо це також ваша мрія, давайте втілювати її разом", — заявив чоловік.

Тепер у будиночку дуже затишно Фото: Instagram

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У селі Стриганці на Івано-Франківщині на продаж виставили цегляний будинок із газом і світлом. Житло площею 46 кв. м разом із присадибною ділянкою, а це майже 21 сотка, оцінили в 11 тисяч доларів.

Свою історію розповіли й автори YouTube-каналу "Мы из Бахмута". Через повномасштабну війну родина була змушена покинути рідне місто, проте згодом переселенці облаштували власний дім на Хмельниччині.

Та не кожен сюжет про нерухомість викликає в мережі схвальну реакцію. Так, огляд цегляного будинку в Яготині від рієлтора Антона (@rieltorantonantonenko) обурив користувачів TikTok і спровокував справжню хвилю критики.