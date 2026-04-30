"Половина дома отпала": 21-летний украинец купил старый дом за $5000 (фото)

Украинец Владислав Ковалевский поделился видео своей первой недвижимости. Парень рассказал, что приобрел дом за 6 тысяч долларов — фактически "по цене забора".

В коротком рилси Владислав под ником vladikhokage в Instagram, показывает территорию и состояние жилья, не скрывая его недостатков. По его словам, дом требует немало работы, однако в целом он доволен покупкой.

"Я купил собственный дом в 21 год. Чуть больше 6 тысяч долларов. Отдавали чисто по цене забора. Хороший дом, но чуть-чуть рук надо приложить", — рассказывает он на видео.

Дом за 6000 долларов Фото: Instagram

На кадрах видно, что двор частично зарос, хотя некоторыми участками еще можно свободно пройти. Сам дом имеет повреждения: по словам парня, "дом немножко отпал", а часть конструкции отошла по шву.

В доме произошла трещина Фото: Instagram

"Ну какая хата — это пристройка. Пошел шовчик. Половина дома отпала, по шву отклеилась от дома", — добавляет Владислав.

Несмотря на это, среди плюсов он отмечает наличие погреба, который называет "бомбоубежищем".

В конце видео парень призывает других не бояться начинать с малого: "Поэтому да, друзья, верьте в себя. Ну в принципе за такие деньги, я думаю, жаловаться не надо".

Реакции людей

"Если есть подведенные коммуникации, то это уже означает, что 5000 вы отбили";

"Да даже если старый дом, взял, разобрал, построил новый...";

"Прикольно. Срежет старые деревья, будут дрова на шашлык. Уже есть куча молодых вишен. Дом кирпичный, так что не капец плохо. И забор";

"Дом разберешь, кирпич останется, сделаешь новый проект, фундамент и новый дом на участке, замечательный сад, впоследствии баню и все будет хорошо".

