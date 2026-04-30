"Половина хати відпала": 21-річний українець купив старий будинок за $5000 (фото)

Українець Владислав Ковалевський поділився відео своєї першої нерухомості. Хлопець розповів, що придбав будинок за 6 тисяч доларів — фактично "по ціні забору".

У короткому рілсі Владислав під ніком vladikhokage в Instagram, показує територію та стан житла, не приховуючи його недоліків. За його словами, будинок потребує чимало роботи, однак загалом він задоволений покупкою.

"Я купив власну хату в 21 рік. Чуть більше 6 тисяч доларів. Віддавали чисто по ціні паркану. Гарна хата, але чуть-чуть рук треба прикласти", — розповідає він на відео.

Хата за 6000 доларів Фото: Instagram

На кадрах видно, що подвір’я частково заросло, хоча деякими ділянками ще можна вільно пройти. Сам будинок має пошкодження: за словами хлопця, "хата трошки відпала", а частина конструкції відійшла по шву.

У будинку сталась тріщина Фото: Instagram

"Ну яка хата — це пристройка. Пішов шовчик. Половина хати відпала, по шву відклеїлась від будинку", — додає Владислав.

Відео дня

Попри це, серед плюсів він відзначає наявність погреба, який називає "бомбосховищем".

У кінці відео хлопець закликає інших не боятися починати з малого: "Тому так, друзі, вірте в себе. Ну в принципі за такі гроші, я думаю, жалітися не треба".

Реакції людей

"Якщо є підведені комунікації, то це вже означає, що 5000 ви відбили";

"Та навіть якщо стара хата, взяв, розібрав, збудував нову…";

"Прикольно. Зріже старі дерева, будуть дрова на шашлик. Уже є купа молодих вишень. Дім цегляний, тож не капець погано. І забор";

"Хату розбереш, кірпіч залишиться, зробиш новий проект, фундамент та новий дім на ділянці, чудовий сад, згодом баню та і все буде добре".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка на імʼя Анна купила глиняну хату в селі Дніпропетровської області. Окрім цього, жінка отримала 60 соток землі біля річки — те, про що вона мріяла.

Українці купили хату, а там на них чекав сюрприз, який вони не очікували.

Крім того, українка купила хату в селі без газу і води: тепер всі сусіди заздрять.