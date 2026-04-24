Багато років ніхто не жив: українка купила глиняну хату за "копійки" (фото)
Українка на імʼя Анна купила глиняну хату в селі Дніпропетровської області. Окрім цього, жінка отримала 60 соток землі біля річки — те, про що вона мріяла.
Своєю історією нова власниця нерухомості поділилася в TikTok (anna_pred).
Українка купила глиняну хату
"Я купила стару хату в селі, з дуже великою ділянкою. І це не просто покупка — це мрія, яка жила в мені понад 5 років. Я мріяла не стільки про хату, я мріяла про місце", — каже Анна.
Спершу для розгляду була одна ділянка зі старенькою хатинкою в ідеальному для Анни місці, але все ніяк не вдавалося її придбати. Тоді жінка вирішила чекати саме на свою нерухомість.
"Сотні оголошень, поїздки, перегляди", — пригадує українка.
Вона хотіла, щоб це була крайня хата, без сусідів, щоб була поруч річка, і "не за всі гроші світу".
"І вже коли я майже втратила надію, нам показали ще один варіант", — зазначила Анна.
Там, окрім ідеальної ділянки, стояла справжня українська глиняна хата із соломʼяною стріхою.
"Так, ділянка дуже занедбана, тому що там багато років ніхто не жив. Але саме місце і розташування ідеальне. І я розумію: це воно. Все, як я хотіла", — розповіла українка.
Цікаво, що хата з газом, світлом, там 60 соток землі. А ціна за це все всього 30 тисяч гривень.
Реакція мережі
У коментарях українці з подивом відреагували на таку знахідку у 2026 році:
- "Це дуже гарно, хата не під соломою, а під очеретом. Взимку буде тепло, а влітку прохолодно. Зробити ремонт, і все буде добре, може там і не дуже занедбане. Молодець, що купили, живіть і радійте".
- "Шок, де ще є хати під соломою? У нас маленьке село на Кіровоградщині і я пенсіонерка, але тільки маленькою пам'ятаю були".
- "Ділянка дійсно дуже велика, навіть траву покосити і то багато буде. Садок теж потребує уваги обрізка, обробка від шкідників. Так затишно, красиво, але для життя не пристосоване, дуже багато сил треба вкласти, це завжди велика праця".
- "Ви дуже смілива, і, мабуть, дуже сильна жінка, хай вам щастить".
