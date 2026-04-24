Багато років ніхто не жив: українка купила глиняну хату за "копійки" (фото)

Українка на імʼя Анна купила глиняну хату в селі Дніпропетровської області. Окрім цього, жінка отримала 60 соток землі біля річки — те, про що вона мріяла.

Своєю історією нова власниця нерухомості поділилася в TikTok (anna_pred).

"Я купила стару хату в селі, з дуже великою ділянкою. І це не просто покупка — це мрія, яка жила в мені понад 5 років. Я мріяла не стільки про хату, я мріяла про місце", — каже Анна.

Спершу для розгляду була одна ділянка зі старенькою хатинкою в ідеальному для Анни місці, але все ніяк не вдавалося її придбати. Тоді жінка вирішила чекати саме на свою нерухомість.

"Сотні оголошень, поїздки, перегляди", — пригадує українка.

Вона хотіла, щоб це була крайня хата, без сусідів, щоб була поруч річка, і "не за всі гроші світу".

"І вже коли я майже втратила надію, нам показали ще один варіант", — зазначила Анна.

Там, окрім ідеальної ділянки, стояла справжня українська глиняна хата із соломʼяною стріхою.

"Так, ділянка дуже занедбана, тому що там багато років ніхто не жив. Але саме місце і розташування ідеальне. І я розумію: це воно. Все, як я хотіла", — розповіла українка.

Українка купила глиняну хату з 60 сотками землі

Цікаво, що хата з газом, світлом, там 60 соток землі. А ціна за це все всього 30 тисяч гривень.

Реакція мережі

У коментарях українці з подивом відреагували на таку знахідку у 2026 році:

"Це дуже гарно, хата не під соломою, а під очеретом. Взимку буде тепло, а влітку прохолодно. Зробити ремонт, і все буде добре, може там і не дуже занедбане. Молодець, що купили, живіть і радійте".

"Шок, де ще є хати під соломою? У нас маленьке село на Кіровоградщині і я пенсіонерка, але тільки маленькою пам'ятаю були".

"Ділянка дійсно дуже велика, навіть траву покосити і то багато буде. Садок теж потребує уваги обрізка, обробка від шкідників. Так затишно, красиво, але для життя не пристосоване, дуже багато сил треба вкласти, це завжди велика праця".

"Ви дуже смілива, і, мабуть, дуже сильна жінка, хай вам щастить".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Альона перебралася з квартири в будинок. Втім, разом з нерухомістю вона отримала і нового хвостатого друга.

Жінка, яку звуть Олена, розповіла про власний досвід переїзду з міста в село. Разом з чоловіком вони купили земельну ділянку, на якій стояв майже розвалений будинок.

Крім того, українець розповів про купівлю старого будинку неподалік річки в Миколаївській області.