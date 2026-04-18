Українці купили хату, а там на них чекав сюрприз: "Ми не очікували" (фото)

Українка на імʼя Альона перебралася з квартири в будинок. Втім, разом з нерухомістю вона отримала і нового хвостатого друга.

Жінка розповіла, чому чорний котик опинився на її подвірʼї, у своєму Instagram (alena_leve).

Українка купила хату з котом

"Ми купили будинок з сюрпризом, на який ми не очікували. Щойно ми почали приходити до будинку, щоб робити ремонт, зʼявився цей чорний котик. Одного разу він навіть зайшов до будинку, але одразу втік. Коли ми у сусіда запитали, чий це кіт, він сказав: "Ваш!" — зазначила Альона.

Виявилося, що в цьому будинку жила бабуся, яка вже померла. З нею і жив цей котик.

"Тому він і вважає, що це його дім. Але до нас поки що ставиться боязко", — розповідала нова власниця будинку взимку, а згодом ситуація змінилася.

Вони почали залишати йому їсти, хоча хвостатий, каже Альона, не виглядав голодним.

"А, коли переїдемо, хочемо, щоб цей котик довірився нам та погодився жити з нами", — зазначила жінка.

Українка купила хату з котом Фото: Instagram

Той самий кіт Фото: Instagram

"Буду тримати вас в курсі цієї історії", — пообіцяла Альона.

Кіт відчуває себе, як вдома, не просто так Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці розповіли свої історії:

"У нас теж є такий кіт, харчується у сорока хатах зразу і в усіх хазяїн. Єдиний мінус — до хвоста вже не дотягується, щоб вилизатись, пуп заважає".

"Запамятайте, сільські коти можуть жити на три хати… і в кожній жерти".

"Будьте вдячні, що він вас пустив до себе в хату".

"Ми теж купили будинок і нам залишили кицю, їй більше 14 років, але до нас вона відразу звикла".

За кілька місяців Альона показала, як змінився чорний котик.

"Той самий чорний котик, який дістався нам з будинком (чи ми йому дісталися). Як бачите, видно, хто в домі господар", — розповіла власниця будинку.

Чорний котик Фото: Instagram

