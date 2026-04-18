Украинцы купили дом, а там их ждал сюрприз: "Мы не ожидали" (фото)

Украинка по имени Алена перебралась из квартиры в дом. Впрочем, вместе с недвижимостью она получила и нового хвостатого друга.

Женщина рассказала, почему черный котик оказался в ее дворе, в своем Instagram (alena_leve).

Украинка купила дом с котом

"Мы купили дом с сюрпризом, которого мы не ожидали. Как только мы начали приходить в дом, чтобы делать ремонт, появился этот черный котик. Однажды он даже зашел в дом, но тут же убежал. Когда мы у соседа спросили, чей это кот, он сказал: "Ваш!" — отметила Алена.

Оказалось, что в этом доме жила бабушка, которая уже умерла. С ней и жил этот котик.

"Поэтому он и считает, что это его дом. Но к нам пока относится робко", — рассказывала новая владелица дома зимой, а со временем ситуация изменилась.

Они начали оставлять ему еду, хотя хвостатый, говорит Алена, не выглядел голодным.

"А, когда переедем, хотим, чтобы этот котик доверился нам и согласился жить с нами", — отметила женщина.

Украинка купила дом с котом Фото: Instagram

Тот самый кот Фото: Instagram

"Буду держать вас в курсе этой истории", — пообещала Алена.

Кот чувствует себя, как дома, не просто так Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы рассказали свои истории:

"У нас тоже есть такой кот, питается в сорока домах сразу и у всех хозяин. Единственный минус — до хвоста уже не дотягивается, чтобы вылизаться, пуп мешает".

"Запомните, сельские коты могут жить на три дома... и в каждом жрать".

"Будьте благодарны, что он вас пустил к себе в дом".

"Мы тоже купили дом и нам оставили кошку, ей больше 14 лет, но к нам она сразу привыкла".

Через несколько месяцев Алена показала, как изменился черный котик.

"Тот самый черный котик, который достался нам с домом (или мы ему достались). Как видите, видно, кто в доме хозяин", — рассказала владелица дома.

Черный котик Фото: Instagram

