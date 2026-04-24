Много лет никто не жил: украинка купила глиняный дом за "копейки" (фото)

Украинка купила глиняный дом в селе
Украинка купила дом в селе | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Анна купила глиняный дом в селе Днепропетровской области. Кроме этого, женщина получила 60 соток земли возле реки — то, о чем она мечтала.

Своей историей новая владелица недвижимости поделилась в TikTok (anna_pred).

Украинка купила глиняный дом

"Я купила старый дом в селе, с очень большим участком. И это не просто покупка — это мечта, которая жила во мне более 5 лет. Я мечтала не столько о доме, я мечтала о месте", — говорит Анна.

Сначала для рассмотрения был один участок со стареньким домиком в идеальном для Анны месте, но все никак не удавалось его приобрести. Тогда женщина решила ждать именно свою недвижимость.

"Сотни объявлений, поездки, просмотры", — вспоминает украинка.

Она хотела, чтобы это была крайняя хата, без соседей, чтобы была рядом река, и "не за все деньги мира".

"И уже когда я почти потеряла надежду, нам показали еще один вариант", — отметила Анна.

Там, кроме идеального участка, стояла настоящая украинская глиняная хата с соломенной крышей.

"Да, участок очень заброшенный, потому что там много лет никто не жил. Но само место и расположение идеальное. И я понимаю: это оно. Все, как я хотела", — рассказала украинка.

Украинка купила глиняный дом
Украинка купила глиняный дом
Фото: Instagram
Украинка купила глиняный дом
Украинка купила глиняный дом
Фото: Instagram
Украинка купила глиняный дом
Украинка купила глиняную хату с 60 сотками земли
Фото: Instagram

Интересно, что дом с газом, светом, там 60 соток земли. А цена за это все всего 30 тысяч гривен.

украинка купила дом
Цена дома — 30 тысяч гривен
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы с удивлением отреагировали на такую находку в 2026 году:

  • "Это очень красиво, дом не под соломой, а под камышом. Зимой будет тепло, а летом прохладно. Сделать ремонт, и все будет хорошо, может там и не очень заброшенный. Молодец, что купили, живите и радуйтесь".
  • "Шок, где еще есть дома под соломой? У нас маленькое село на Кировоградщине и я пенсионерка, но только маленькой помню были".
  • "Участок действительно очень большой, даже траву покосить и то много будет. Садик тоже требует внимания обрезка, обработка от вредителей. Так уютно, красиво, но для жизни не приспособлено, очень много сил надо вложить, это всегда большой труд".
  • "Вы очень смелая, и, видимо, очень сильная женщина, пусть вам повезет".

