Много лет никто не жил: украинка купила глиняный дом за "копейки" (фото)
Украинка по имени Анна купила глиняный дом в селе Днепропетровской области. Кроме этого, женщина получила 60 соток земли возле реки — то, о чем она мечтала.
Своей историей новая владелица недвижимости поделилась в TikTok (anna_pred).
"Я купила старый дом в селе, с очень большим участком. И это не просто покупка — это мечта, которая жила во мне более 5 лет. Я мечтала не столько о доме, я мечтала о месте", — говорит Анна.
Сначала для рассмотрения был один участок со стареньким домиком в идеальном для Анны месте, но все никак не удавалось его приобрести. Тогда женщина решила ждать именно свою недвижимость.
"Сотни объявлений, поездки, просмотры", — вспоминает украинка.
Она хотела, чтобы это была крайняя хата, без соседей, чтобы была рядом река, и "не за все деньги мира".
"И уже когда я почти потеряла надежду, нам показали еще один вариант", — отметила Анна.
Там, кроме идеального участка, стояла настоящая украинская глиняная хата с соломенной крышей.
"Да, участок очень заброшенный, потому что там много лет никто не жил. Но само место и расположение идеальное. И я понимаю: это оно. Все, как я хотела", — рассказала украинка.
Интересно, что дом с газом, светом, там 60 соток земли. А цена за это все всего 30 тысяч гривен.
Реакция сети
В комментариях украинцы с удивлением отреагировали на такую находку в 2026 году:
- "Это очень красиво, дом не под соломой, а под камышом. Зимой будет тепло, а летом прохладно. Сделать ремонт, и все будет хорошо, может там и не очень заброшенный. Молодец, что купили, живите и радуйтесь".
- "Шок, где еще есть дома под соломой? У нас маленькое село на Кировоградщине и я пенсионерка, но только маленькой помню были".
- "Участок действительно очень большой, даже траву покосить и то много будет. Садик тоже требует внимания обрезка, обработка от вредителей. Так уютно, красиво, но для жизни не приспособлено, очень много сил надо вложить, это всегда большой труд".
- "Вы очень смелая, и, видимо, очень сильная женщина, пусть вам повезет".
