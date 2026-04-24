Много лет никто не жил: украинка купила глиняный дом за "копейки" (фото)

Украинка по имени Анна купила глиняный дом в селе Днепропетровской области. Кроме этого, женщина получила 60 соток земли возле реки — то, о чем она мечтала.

Своей историей новая владелица недвижимости поделилась в TikTok (anna_pred).

"Я купила старый дом в селе, с очень большим участком. И это не просто покупка — это мечта, которая жила во мне более 5 лет. Я мечтала не столько о доме, я мечтала о месте", — говорит Анна.

Сначала для рассмотрения был один участок со стареньким домиком в идеальном для Анны месте, но все никак не удавалось его приобрести. Тогда женщина решила ждать именно свою недвижимость.

"Сотни объявлений, поездки, просмотры", — вспоминает украинка.

Она хотела, чтобы это была крайняя хата, без соседей, чтобы была рядом река, и "не за все деньги мира".

"И уже когда я почти потеряла надежду, нам показали еще один вариант", — отметила Анна.

Там, кроме идеального участка, стояла настоящая украинская глиняная хата с соломенной крышей.

"Да, участок очень заброшенный, потому что там много лет никто не жил. Но само место и расположение идеальное. И я понимаю: это оно. Все, как я хотела", — рассказала украинка.

Украинка купила глиняную хату с 60 сотками земли

Интересно, что дом с газом, светом, там 60 соток земли. А цена за это все всего 30 тысяч гривен.

Реакция сети

В комментариях украинцы с удивлением отреагировали на такую находку в 2026 году:

"Это очень красиво, дом не под соломой, а под камышом. Зимой будет тепло, а летом прохладно. Сделать ремонт, и все будет хорошо, может там и не очень заброшенный. Молодец, что купили, живите и радуйтесь".

"Шок, где еще есть дома под соломой? У нас маленькое село на Кировоградщине и я пенсионерка, но только маленькой помню были".

"Участок действительно очень большой, даже траву покосить и то много будет. Садик тоже требует внимания обрезка, обработка от вредителей. Так уютно, красиво, но для жизни не приспособлено, очень много сил надо вложить, это всегда большой труд".

"Вы очень смелая, и, видимо, очень сильная женщина, пусть вам повезет".

