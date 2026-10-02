В Украине продают двухэтажный дом всего за 25 тысяч гривен (видео)
В Украине можно приобрести двухэтажный дом всего за 25 тысяч гривен. Дом утеплен снаружи и оснащен всеми удобствами — газом, водой и электричеством.
В доме установлены металлопластиковые окна, а также есть дровяная печь. О продаже дома сообщили на YouTube-канале.
Как выглядит дом за 25 тысяч грн
Автор ролика рассказал, что площадь жилья составляет от 56 квадратных метров. Общая площадь участка — шесть соток. В доме есть газ, электричество и вода, в том числе установлен септик.
Кроме того, в доме есть система подогрева воды и санузел. При входе в дом сразу видны коридор и ванная комната с душевой кабиной, унитазом и бойлером. Далее следуют небольшая кухня и комната с печным отоплением.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
Автор отмечает, что в доме есть вся необходимая мебель и бытовая техника. На полу уложен линолеум, а потолок в хорошем состоянии.
Что касается второго этажа, то там есть выход на чердак и две ниши для вещей. В комнате стоит кровать, телевизор и большой шкаф для одежды.
Как показал автор видео, во дворе есть ровный участок. Также построены погреб и подсобные помещения.
Кстати, точное местонахождение этого дома автор не раскрывает. Он подчеркнул, что по всем подробностям следует обращаться к нему лично.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В Николаевской области мужчина купил дом всего за тысячу долларов. Дом расположен у реки с потрясающим видом. Однако есть один нюанс.
- В сети разлетелось видео из села, где мужчина покрасил в розовый цвет весь свой двор: дом, ворота и забор. Ролик сняла женщина, которая случайно наткнулась на необычную усадьбу во время поездки.
Кроме того, на вторичном рынке появилось объявление, которое мгновенно разлетелось по соцсетям. Меблированный дом в селе Приднестровском Винницкой области, буквально в нескольких шагах от реки, стоит всего $3500.