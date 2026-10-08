Состояние впечатляет: в Киеве можно арендовать квартиру всего за 4 тысячи гривен (фото)
В Киеве предлагают снять самую дешевую квартиру всего за 4 тысячи гривен в месяц. Она находится в Соломенском районе.
Однокомнатная квартира находится по адресу: улица Донецкая, 7. Подробнее о том, как выглядит недорогое жилье, расскажет Фокус.
Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен
Квартира на третьем этаже пятиэтажного дома имеет площадь 31,7 квадратных метров. Кухня в квартире небольшая — всего 6 квадратных метров.
Автор объявления отметил, что квартира сдается без мебели. Само жилье требует капитального ремонта. При этом владельцы ищут жильцов без домашних животных.
"Квартира сдается без мебели, что позволяет обустроить пространство по своему вкусу", — говорится в объявлении.
На опубликованных фотографиях видно, что в квартире нет мебели и бытовых вещей. В комнате старые обои и деревянный паркет. Балкон застеклён, но краска местами отслаивается.
На кухне есть только газовая плита и кухонная раковина. Ванна и унитаз требуют тщательной уборки или вообще замены.
Владельцы подчеркнули, что квартира готова к заселению. По их словам, дом удобно расположен, так как рядом есть необходимая инфраструктура и транспорт.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В Украине можно приобрести двухэтажный дом всего за 25 тысяч гривен. Дом утеплен снаружи и оснащен всеми удобствами — газом, водой и электричеством.
- Мужчина купил старый дом с 23 "сотками" земли в селе всего за 1 500 долларов. Примерно столько же стоит новый iPhone.
Кроме того, в Николаевской области мужчина приобрел дом всего за тысячу долларов. Дом расположен у реки с потрясающим видом. Впрочем, есть один нюанс.