Состояние впечатляет: в Киеве можно арендовать квартиру всего за 4 тысячи гривен (фото)

В Киеве предлагают снять самую дешевую квартиру всего за 4 тысячи гривен в месяц. Она находится в Соломенском районе.

Однокомнатная квартира находится по адресу: улица Донецкая, 7. Подробнее о том, как выглядит недорогое жилье, расскажет Фокус.

Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен

Квартира на третьем этаже пятиэтажного дома имеет площадь 31,7 квадратных метров. Кухня в квартире небольшая — всего 6 квадратных метров.

Автор объявления отметил, что квартира сдается без мебели. Само жилье требует капитального ремонта. При этом владельцы ищут жильцов без домашних животных.

Недорогая квартира в Киеве Фото: OLX

"Квартира сдается без мебели, что позволяет обустроить пространство по своему вкусу", — говорится в объявлении.

На опубликованных фотографиях видно, что в квартире нет мебели и бытовых вещей. В комнате старые обои и деревянный паркет. Балкон застеклён, но краска местами отслаивается.

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На кухне есть только газовая плита и кухонная раковина. Ванна и унитаз требуют тщательной уборки или вообще замены.

Владельцы подчеркнули, что квартира готова к заселению. По их словам, дом удобно расположен, так как рядом есть необходимая инфраструктура и транспорт.

Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен Фото: OLX Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен Фото: OLX Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен Фото: OLX Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен Фото: OLX Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен Фото: OLX Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен Фото: OLX Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен Фото: OLX Квартира в Киеве за 4 тысячи гривен Фото: OLX

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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