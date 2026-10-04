Река в конце огорода: украинец купил дом в селе по цене iPhone (фото, видео)

Мужчина купил старый дом с участком площадью 23 "сотки" в деревне всего за 1 500 долларов. Примерно столько же стоит новый iPhone. Пока квартиры в крупных городах бьют ценовые рекорды, в отдалённых сёлах ещё можно найти жильё за копейки, а бонусом к покупке стала река в конце огорода.

Блогер, исследующий жизнь в украинской глубинке, показал, что именно он получил за эти деньги. Фокус обратил внимание на его опыт.

Состояние дома, по словам нового владельца, оставляет желать лучшего. Внутри скопилось немало старого хлама, который придётся вывозить, а самому дому требуется капитальный ремонт. Однако потенциал есть.

В доме есть несколько помещений, которые можно обустроить под жилье. На стенах до сих пор висят старые фотографии бывших жильцов, и это придает дому особую атмосферу. Рядом стоит ещё одно здание. Его можно превратить в склад или мастерскую. К дому прилагается около 23 "соток".

Река за городом

Самым большим преимуществом этой покупки владелец считает даже не сам дом, а его расположение: прямо за огородом протекает настоящая река.

"Это уже просто приятный бонус для души. Планирую выращивать здесь ягоды, постепенно восстанавливать дом и как-нибудь устроиться, подработать", — рассказал владелец о своих планах.

В доме остались вещи предков Фото: TikTok В доме остались вещи предков Фото: TikTok

Работы впереди хватит. Хозяину придётся взяться за пилу, расчищать кустарники и наводить порядок во дворе. Однако за такие деньги он получил свой собственный уголок природы с водой поблизости и пространством для смелых замыслов.

Рядом с домом протекает река Фото: TikTok Рядом с домом протекает река Фото: TikTok

"Какое это счастье — иметь возможность восстановить дом своих предков. Мы купили этот дом у посторонних людей, но и им благодарны за то, что они его нам оставили. Постепенно наводим там порядок. Удачи вам!" — написала в комментариях девушка по имени Юлия.

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