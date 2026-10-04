Річка вкінці городу: українець купив будинок в селі за ціною iPhone (фото, відео)

Чоловік придбав стару хату із 23 "сотками" землі в селі всього за 1 500 доларів. Приблизно стільки ж коштує новий iPhone. Поки квартири у великих містах б'ють цінові рекорди, у віддалених селах ще можна знайти житло за копійки, а бонусом до купівлі стала річка наприкінці городу.

Блогер, який досліджує життя в українській глибинці, показав, що саме отримав за ці гроші. Фокус звернув увагу на його досвід.

Стан будинку, за словами нового власника, бажає кращого. Всередині назбиралося чимало старого мотлоху, який доведеться вивозити, а самій хаті потрібен капітальний ремонт. Проте потенціал є.

У будинку кілька приміщень, які можна пристосувати під житло. На стінах ще висять старі фотографії колишніх мешканців, і це надає оселі особливої атмосфери. Поруч стоїть ще одна споруда. Її можна перетворити на склад або майстерню. До хати додається близько 23 "соток".

Річка за городом

Найбільшою принадою покупки власник вважає навіть не саму хату, а її розташування: одразу за городом тече справжня річка.

"Це вже чисто бонус для душі. Планую вирощувати тут ягоди, потроху відновлювати будинок і якось заперелитись, підпрацювати", — розповів власник про свої плани.

У будинку залишилися речі предків Фото: TikTok У будинку залишилися речі предків Фото: TikTok

Роботи попереду вистачить. Господарю доведеться братися за пилку, розчищати чагарники й наводити лад на подвір'ї. Однак за такі гроші він отримав власний куточок природи з водою поруч і простором для сміливих задумів.

Біля будинку протікає річка Фото: TikTok Біля будинку протікає річка Фото: TikTok

"Яке це щастя — мати можливість відбудувати хату своїх пращурів. Ми придбали хату в чужих людей, але і їм вдячні за те, що вони нам залишили. Потрохи наводимо там порядок. Нехай Вам щастить!" — написала в коментарях дівчина, яку звуть Юлія.

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